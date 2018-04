huffingtonpost

: Noi pacifisti latitanti - HuffPostItalia : Noi pacifisti latitanti - Vanverastyle : Ecco noi siamo anche questo ridicolo Paese, di manettari e pacifisti Sottomarino nucleare Usa a Napoli tornava dall… - danielegabrieli : Quello che sta succedendo in Siria è ovviamente una tragedia, però qui da noi fa sorridere vedere fior di fascisti… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Di fronte alla guerra in Siria -come al solito in questi casi- si sono scatenati opinionisti, giornalisti e esponenti della politica (anche della sinistra, pure di quella "radicale") che chiedono: "Dove sono i?", "Perchè non scendono in piazza?" Nella giornata del 16 aprile, Corriere della Sera e Repubblica si interrogano e interrogano molto gli esponenti politici e molto poco i.Domani, finita l'emozione per i raid americani e per i massacri dei civili, tutto sarà tornato nel dimenticatoio.Si invocano a gran voce e con enfasi manifestazioni nazionali da parte della sinistra (quella più radicale e "pacifista"), ma quando solo qualche mese fa si sono scritti i programmi elettorali delle forze politiche più significative la stessa enfasi non è stata utilizzata affinchè ci fosse in quei programmi la cancellazione degli F35 e per ...