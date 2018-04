Nico | primi rilievi dall?autopsia | «Cocktail di alcool e sostanze chimiche nel sangue»

Rosa Di DomeNico : 10 mesi tra Grecia e Turchia. I primi racconti dopo il ritorno Video : #Rosa Di Domenico scomparve da Sant'Antimo, provincia di Napoli 10 mesi fa. Oggi i suoi genitori sono in studio a #Chi l'ha visto? decisamente emozionati, per raccontare la lunga vicenda, fortunatamente a lieto fine, della figlia. Rosa, a soli 13 anni, venne adescata via web da Alì Qasib, un 29enne pakistano che probabilmente riuscì anche a plagiarla. dopo qualche tempo infatti la ragazzina cominciò a cambiare atteggiamento: non usciva più di ...