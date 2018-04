Nico - dall?autopsia verdetto choc : «Cocktail di alcool e sostanze chimiche nel sangue» : Potrebbe non essere stato l?alcol a creare uno stato di forte agitazione in Nico Marra, il ragazzo morto la notte di Pasqua a Positano cadendo in un dirupo dopo una serata in discoteca....

VIDEO Momenti di paNico ai Giochi del Commonwealth : Callum Hawkins collassa durante la Maratona - era a 2km dalla vittoria : Attimi di terrore a Gold Coast (Australia) dove oggi si sono conclusi i Giochi del Commonwealth. durante la Maratona, infatti, Callum Hawkins si è accasciato a terra quando mancavano due chilometri al traguardo: il 25enne scozzese era in testa alla gara e si stava avviando verso un facile successo ma a sorpresa è collassato a terra. Il ragazzo, con alle spalle anche la Maratona di Rio 2016, non è stato soccorso prontamente tanto da generare ...

DomeNico Morrone/ 15 anni in carcere prima dell’assoluzione dall'accusa di duplice omicidio (Sono innocente) : Questa sera, domenica 15 aprile, a Sono innocente sarà raccontata la storia di Domenico Morrone, che ha trascorso 15 anni in carcere prima di essere assolto dall'accusa di duplice omicidio.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:32:00 GMT)

Dalla magia del palcosceNico i dati positivi della lirica : ... Samantha Pigozzo capo attrezzista, Agostino Vallin macchinista, coordinati da Roberto Lunari capo tecnico di palcoscenico e laboratorio, custodisce costumi e messe in scena di spettacoli che hanno ...

"Grazie - abbracci" : il saluto dall'ospedale di Francesco - il meccaNico Ferrari investito : "L'operazione è andata bene. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno chiesto di me e si sono preoccupate. Solo un grande GRAZIE. abbracci". Francesco Cigarini, il

L'appello del padre di Nico - morto all'uscita dalla discoteca : "Fermiamo la strage dell'alcol" : Antonio Marra è il padre di Nicola Marra, 24enne di Chiaia trovato senza vita in un burrone a...

F1 Bahrain - meccaNico della Ferrari colpito dall'auto di Raikkonen dopo il pit stop : SAKHIR - meccanico Ferrari colpito alla gamba quando Raikkonen è ripartito al secondo pit stop. Il pilota finlandese si è fermato dopo pochi metri ed ha abbandonato la gara. Non si conoscono le ...

Inter - il 'tuo' Lunin ne prende 4 dalla Dinamo. Il tecNico : 'Troppe attenzioni' : PORTE APERTE - Yuri Vernydub prosegue: ' Dallo scorso inverno ci sono voci su di lui, sembra che mezzo mondo lo segua. Rilassiamoci un attimo. L'estate arriverà e lì capiremo. Nessuno intende ...

Francesco Rucco e i N9VE punti del suo programma da candidato sindaco : il mio vero e uNico avversaro è Otello Dalla Rosa : Checché ne dica Umberto Nicolai che, da gran "marpione" della politica qual è, definisce Fabio Mantovani come il vero avversario di Otello Dalla Rosa nella corsa del 7 giugno con probabilissimo ballottaggio il 24 per palazzo Trissino, oggi, 7 aprile, Francesco ...

Nicolai show al gazebo per Dalla Rosa : 'non mi ricandido - Mantovani al ballottaggio' : Tra chiacchierate e una serie di battute con i cittadini e i militanti per il candidato sindaco del centrosinistra, l'assessore all'istruzione e allo sport Umberto Nicolai ha ribadito " non mi ...

Psicologia : dalla trebisondite alla whatsappite - in libro iroNico su “Sociopatie - sociofobie e sociofollie” : Tante “psicopaturnie della vita quotidiana” vengono raccontate nel libro “Sociopatie, sociofobie e sociofollie” (Grafica Elettronica, 10,88 euro) da Cinzia Armelisasso, neurologa e pediatra, e Lucia Valdarnini, architetto. Le autrici hanno realizzato un trattato di ‘Psicologia per tutti’, tracciando in modo ironico alcuni identikit psicopatologici molto comuni, in cui ciascuno, col sorriso, può riconoscersi o ...

Lo stadio Dall'Ara omaggia Frizzi e MondoNico : Roma, 31 mar. , askanews, Lo stadio Dall'Ara di Bologna ha reso omaggio a Fabrizio Frizzi prima di Bologna-Roma. Proiettate sul maxischermo immagini del conduttore televisivo romano e tifoso del ...

Disabili - il grido delle famiglie romane : “I nostri figli ‘troppo complessi’ abbandonati dalle istituzioni”. La Regione : “Avviato tavolo tecNico” : Mario ha 28 anni, è affetto da tetraparesi spastica, non parla, prende dei farmaci, ha sofferto di crisi epilettiche. “È stato cacciato dal centro diurno e ora è a casa”, racconta a ilfattoquotidiano.it la madre, Elena Improta. Da tempo ormai lei, presidente della Onlus Oltre lo sguardo, lotta insieme ad altre associazioni e molti genitori per tutti i “Mario di Roma e Lazio”. Loredana Fiorini fa parte di un’altra associazione, la Hermes ...

San Pietro - cadono calcinacci dalla navata della Basilica : paNico tra i turisti : Alcuni calcinacci, presumibilmente pezzetti di stucco, sono caduti oggi pomeriggio all'inizio della navata laterale della Basilica di San Pietro, poco più avanti della cappella che ospita la Pietà di ...