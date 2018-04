Nicchi | “voto arbitri? Senza si rischia nuova calciopoli”

calcioweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Sciopero? Sto cercando di evitarlo ma si sappia che se un giorno qualcuno arriva al campo e non trova l’arbitro non rimanga sorpreso, le sezioni non ce la fanno più. La situazione interna è drammatica, non ci si rende conto dei pericoli e delle necessità del mondo arbitrale. Purtroppo le cose si vanno di giorno in giorno aggravando, mentre c’è una serie di cose da miglior ci si preoccupa del 2% della nostra rappresentanza in consiglio federale e alle elezioni federali, la cosa è incredibile e dal punto di vista nostro imbarazzante”. E’ lo sfogo del presidente dell’Associazione italianaai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. “All’estero in Spagna, Germania e Inghilterra, glipartecipano alle elezioni del presidente federale. Nell’Aia c’è una parte tecnica che va in campo e una ...