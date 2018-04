Nicchi | “Var ok e prossimo anno errori ridotti al lumicino”

calcioweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) “La Var? Se questi sono i risultati in poco più di 5 mesi…ilsarà uno spasso conal lumicino”. Sono le parole di elogio per la video assistant referee in Serie A espresse dal presidente dell’Aia, Marcello, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. “Si piò ancora migliorare e lo si fa attraverso la conoscenza sempre più approfondita dello strumento, attraverso un rapporto sempre più veloce con gli operatori, si migliora lavorandoci-prosegue-. Dobbiamo essere più che soddisfatti riconoscendo però che ci sono statievitabili”. “La Var è uno strumento migliorabile ma funziona, come riconosciuto da tutti. Abbiamo arbitri bravi e riconosciuti in tutto il mondo, una organizzazione che funziona, per quanto riguarda l’utilizzo della tecnologia siamo stati i primi a scendere in campo ...