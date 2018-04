Nicchi - “nuova Calciopoli senza voto agli arbitri”/ Aia contro riforma : “Figc non esiste - rischio sciopero” : Forte accusa di Marcello Nicchi , presidente AIA: gli arbitri versano in una condizione difficile, la violenza su di loro è diffusa e si può arrivare a uno sciopero e a una Calciopoli bis(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:20:00 GMT)

Nicchi : 'Arbitri picchiati e non pagati - si rischia nuova Calciopoli. Su Buffon...' - : Marcello Nicchi è intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', programma in onda sulle frequenze di Radio 1; ecco quanto dichiarato dal presidente dell'AIA: SFOGO - 'La situazione interna è drammatica, non ci si rende conto quelli che sono i pericoli e le ...