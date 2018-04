Nicchi | “Buffon? Fosse accaduto in Italia avrei difeso arbitro”

calcioweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) “La vicenda dell’espulsione di Buffon e le parole rivolte all’arbitro Oliver a fine gara? A livello generale non mi permetto di dare giudizi di tipo tecnico, dico solo che Buffon è un grandissimo campione che si avvia a una grande carriera dirigenziale ma quando stiamo a certi livelli si deve stare attenti a quello che si dice perché ci sono i ragazzini che ascoltano. Poi le parole sono dovute forse al momento e alla tensione. Iol’arbitro che non può essere minacciato. Poi ci sono gli organismi preposti che devono giudicare tutti i comportamenti”. E’ intervenuto così su quantomercoledì al Bernabeu il presidente dell’Associazionena arbitri, Marcello, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. E sull’opportunità o meno di designare l’inglese per una gara così delicata,...