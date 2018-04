Netflix rinnova On My Block per una seconda stagione

Jessica Jones rinnovata per la terza stagione da Netflix : quando andrà in onda? : Jessica Jones rinnovata per la terza stagione: una notizia che non ha sorpreso nessuno, data la popolarità della serie Netflix con la supereroina Marvel interpretata da Krysten Ritter. Il colosso di streaming non ha avuto alcun dubbio nel decidere di confermare lo show, la cui seconda stagione è stata pubblicata appena un mese fa. Il nuovo ciclo di tredici episodi non è stato all'altezza del precedente, ma Jessica Jones continua ad essere una ...

Dopo La casa di carta 2 in streaming su Netflix dal 6 aprile - una nuova stagione con cast rinnovato? : Con l'arrivo degli episodi de La casa di carta 2 in streaming su Netflix dal 6 aprile, o meglio la seconda parte della prima (e finora unica) stagione della serie spagnola diretta da Alex Pina, si fanno più insistenti le voci di una nuova stagione targata Netflix. Come già ampiamente noto, La casa de papel, questo il titolo originale del format, è stata divisa in due parti per la messa in onda su Netflix, con episodi ridimensionati per essere ...

Netflix si rinnova e crea il suo font : La piattaforma di streaming più diffusa e utilizzata al mondo si è rivolta ad un team di grafici interni all'azienda, in collaborazione con lo studio Dalton Maag, per creare il proprio, personale ...

Black Mirror rinnovato per la quinta stagione da Netflix : dove ci porterà il futuro? (video) : Black Mirror rinnovato da Netflix: senza indugio, la piattaforma di video on demand ha confermato la serie antologica sci-fi per una quinta stagione. Al momento non si conosce la data di messa in onda, ma probabilmente il nuovo capitolo approderà il prossimo anno e sarà composto nuovamente da sei episodi. La serie ha debuttato nel 2011 su Netflix, ed è incentrata sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall'introduzione di nuove ...