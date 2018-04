Nessuna sorpresa Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team per il 17 aprile?

optimaitalia

(Di lunedì 16 aprile 2018) I campionati volgono ormai al termine, e anche18non può far altro che prenderne atto, pur non rallentando la propria marcia: l'ultimo fine settimana ha infatti visto scendere sui campi digitali di Electronic Arts gli ultimi 128 qualificati della FUT Champions Cup in quel di Manchester, con i play off che hanno sancito quali saranno i sessantaquattro concorrenti (trentadue per piattaforma, rispettivamente PS4 e Xbox One) che si affronteranno nell'ultima fase eliminatoria che precederà laeWorld Cup Grand Final 18.Ovviamente gli occhi dei giocatori più attenti di18non possono che essere puntati, come ad ogni inizio settimana, sugli, le sfide creazione rosa che mettono in evidenza glipiù affascinanti del prossimo weekend, con ricchi premi pronti a essere elargiti a tutti i giocatori più assidui del titolo ...