Nelle sabbie mobili delle consultazioni | il Pd Ponzio Pilato se ne lava le mani e perde

(Di lunedì 16 aprile 2018) Se le ultime elezioni sembravano aver riacceso la passione politica nel cuore degli Italiani, con un’affluenza che è rimasta alta malgrado scandali e disaffezione, lo spettacolo che ne è susseguito non può che aver assopito di nuovo l’attenzione verso partiti e istituzioni. Di fronte alla lentezza pachidermica dei palazzi di risolvere l’impasse sul futuro governo, e lein cui sembrano muoversi i singoli partiti, non resta che allargare le braccia, sperando che, prima o poi, qualcuno dei protagonisti di questo teatrino infinito possa avere un lampo di genio e trovare la quadra tanto attesa. Nel frattempo, assistiamo inermi a un andirivieni senza precedenti nei saloni del Quirinale, dove da ormai quindici giorni sentiamo i leader ripetere stancamente le stesse frasi, i medesimi inviti e le ormai trite formule per rivolgersi agli pseudo alleati. La situazione è nota: M5S non ...