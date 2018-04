Nel weekend a Roma l' 'Oratorio Cup' : L'Oratorio Cup può essere definita a pieno diritto la quintessenza dello sport di marca CSI. Non è solo il campionato dedicato alle parrocchie e nemmeno un modo per far giocare i ragazzi, ma un ...

Nel weekend a Roma l' 'Oratorio Cup' : L'Oratorio Cup puòessere definita a pieno diritto la quintessenza dello sport dimarca CSI . Non è solo il campionato dedicato alle parrocchie enemmeno un modo per far giocare i ragazzi, ma un ...

Nel weekend a Roma l' 'Oratorio Cup' : L'Oratorio Cup può essere definita a pieno diritto la quintessenza dello sport di marca CSI. Non è solo il campionato dedicato alle parrocchie e nemmeno un modo per far giocare i ragazzi, ma un ...

METEO - SABBIA DEL SAHARA E TEMPORALI IN ARRIVO/ Le previsioni : Nel weekend vento - caldo e polvere del deserto : METEO, SABBIA del SAHARA e TEMPORALI nel weekend: polvere del deserto su tutta la nostra penisola. Nei prossimi giorni si depositerà sulle nostre regioni del pulviscolo sahariano(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:17:00 GMT)

Piemonte - allarme valanghe Nel weekend : ANSA, - TORINO, 13 APR - In quattro giorni fino a 1 metro e 55 centimetri di neve fresca, con uno spessore complessivo al suolo di poco inferiore ai 4 metri, a quota 2.000-2.500. A metà aprile le ...

Allerta Meteo - ciclone africano Nel weekend : Tempeste di Sabbia in arrivo dal Sahara - Malta e Sicilia rischiano di essere avvolte da una fitta nube rossa [MAPPE] : 1/14 ...

Allerta Meteo - ciclone tunisino Nel weekend : venti impetuosi al Sud - l’avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica farà sentire i suoi effetti dalla prossima nottata sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali peninsulari. Contestualmente un’area di bassa pressione di origine nord africana interesserà il bacino del Mediterraneo centrale, dove si registreranno venti forti, che si estenderanno fino all’Italia meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Meteo - sabbia del Sahara e temporali Nel weekend/ Polvere del deserto su tutta la nostra penisola : Meteo, sabbia del Sahara e temporali nel weekend: Polvere del deserto su tutta la nostra penisola. Nei prossimi giorni si depositerà sulle nostre regioni del pulviscolo sahariano(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:23:00 GMT)

Previsioni Meteo - un ciclone sulla Tunisia Nel weekend porterà nubi - sabbia e scirocco sull’Italia ma il caldo aumenta : 1/23 ...

Ragusa - maltempo Nel weekend : attivato presidio Protezione Civile : In arrivo condizioni meteo avverse nel fine settimana. Il sindaco di Ragusa ha attivato il presidio di Protezione Civile da domani sabato 14 aprile.

Previsioni Meteo - intensa sciroccata in arrivo Nel weekend al Centro/Sud con punte massime fino a +28/30°C; a seguire instabilità via via in aumento : 1/13 ...

Parco Marino di Punta CampaNella : sold out per il weekend Nel Centro Visite Interattivo : Tutto esaurito per l’open days lanciato dal Parco Marino di Punta Campanella nel weekend appena trascorso. Una due giorni in cui è stato aperto gratuitamente il nuovissimo Centro Visite Interattivo. Circa 250 persone hanno partecipato a “Porte aperte sul mare”, l’iniziativa promossa dall’Area Marina Protetta per far vivere un’esperienza a diretto contatto con il mare, i paesaggi e gli splendidi fondali di ...

Milano : controlli polfer Nel weekend - cinque arresti e tre denunce : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - cinque arresti e tre denunce in stato di libertà. E' il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia ferroviaria di Milano durante lo scorso weekend. Il primo episodio risale alla notte tra venerdì e sabato: intorno all'una, personale in servizio alla sottosezione pol

Milano : controlli polfer Nel weekend - cinque arresti e tre denunce : Milano, 9 apr. (AdnKronos) – cinque arresti e tre denunce in stato di libertà. E’ il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia ferroviaria di Milano durante lo scorso weekend. Il primo episodio risale alla notte tra venerdì e sabato: intorno all’una, personale in servizio alla sottosezione polfer di Milano Bovisa è intervenuto alla stazione di Novate Milanese dopo che un giovane milanese è stato rapinato del portafogli da ...