Nel centro di Torino apre la prima Scuola di Meditazione Sonora

Stefano De Martino torna dall'Honduras : gli abbracci con Santiago Nel centro di Milano : Stefano De Martino è tornato dall'Honduras e può finalmente riabbracciare il figlio Santiago. Nonostante l'incarico di inviato dell'Isola dei Famosi gli abbia fatto...

La vera guerra è Nel centrodestra : Ossia il caos, o presunto tale, su un tema centrale e sensibile come la politica estera. Se una lettura cristallizzata e superata, infatti, vorrebbe ancora il centrodestra schierato in blocco su ...

Musica con casse portatili e alcool Nel centro storico - scatta la denuncia : Sta per cominciare un altro week end a tutto decibel, che non farà dormire i residenti del centro storico, pronti a depositare l'ennesima denuncia. E' scritto nero su bianco in un documento consegnato ...

Scarafaggi Nella dispensa di un bar in centro : scatta la chiusura : Scarafaggi - vivi e morti, viene specificato - nella dispensa di un bar nel centro di Parma. Sul retro del locale, dove si preparavano i panini, le condizioni igieniche erano 'pessime'. Così la ...

Siria - gli effetti dell’attacco. Ecco il centro di ricerca colpito Nelle immagini della tv di Stato Al-Ikhbariya : nelle immagini diffuse dalla tv di Stato Siriana Al-Ikhbariya, il centro di ricerca a Barzeh, presso la capitale Damasco, colpito dall’attacco condotto questa notte da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Secondo l’esercito Siriano, sarebbero stati distrutti, in particolare, i locali che ospitavano un centro educativo e dei laboratori; per gli alleati occidentali, invece, l’obiettivo era collegato allo sviluppo delle armi ...

Parma - scarafaggi Nella dispensa di un bar in centro : scatta la chiusura : scarafaggi - vivi e morti, viene specificato - nella dispensa di un bar nel centro di Parma. Sul retro del locale, dove si preparavano i panini, le condizioni igieniche erano 'pessime'. Così la ...

Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria Nella notte : colpito centro ricerche. Evitate le basi russe : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di...

Terremoti Centro Italia : lievi scosse Nella notte in Abruzzo e Marche : Due scosse di terremoto con magnitudo superiore a 2 sono state rilevate dall’Ingv nella notte in Abruzzo e nelle Marche. Il primo evento, magnitudo 2.2, si è verificato alle 00:41 nella zona di Campotosto (Aq), mentre alle 03:22 la terra ha tremato nelle Marche, dove si è registrato un sisma magnitudo 2.4, nella zona di Pieve Torina, in provincia di Macerata. L'articolo Terremoti Centro Italia: lievi scosse nella notte in Abruzzo e Marche ...

Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria Nella notte : colpito centro ricerche : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di...

Usa Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria Nella notte : colpito centro ricerche : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di...

Manifestazione contro la restituzione Tasse - Il corteo si snoderà Nel centro storico dell'Aquila : L'Aquila - Partirà alle 10.30 di lunedì 16 aprile dalla Fontana luminosa la Manifestazione indetta da Comune dell’Aquila e Regione Abruzzo per protestare contro la richiesta avanzata dall’Unione Europea di restituzione di Tasse, tributi e contributi sospesi dopo il sisma del 2009 nei confronti di aziende e titolari di partita Iva. Il corteo si snoderà lungo Corso Vittorio Emanuele e Corso Federico II per concludersi alla ...

Previsioni Meteo - intensa sciroccata in arrivo Nel weekend al Centro/Sud con punte massime fino a +28/30°C; a seguire instabilità via via in aumento : 1/13 ...

Nuova scossa di terremoto avvertita dalla popolazione Nel Maceratese - epicentro a Muccia [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Terremoti Centro Italia : ancora lievi scosse Nel Maceratese : Si continuano a registrare scosse di terremoto nel Maceratese: dalla mezzanotte sono stati 6 gli eventi (con magnitudo seperiore a 2) registrati dall’Ingv. Alle 08:18 si è verificata una scossa magnitudo 2.5 e di seguito, alle 09:46 e alle 09:48, due scosse magnitudo 2. A seguito del terremoto magnitudo 4.6 del 10 aprile con epiCentro a Muccia, proseguono gli accertamenti della guardia di finanza sui casi di pensili crollati registrati in ...