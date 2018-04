NBA | super partita per George e Westbrook | OKC vince gara-1 | battuta Utah

NBA - Belinelli - super esordio playoff : 25 punti nel successo in gara-1 su Miami : ... Belinelli e Ersan Ilyasova i rincalzi che non fanno sentire la loro assenza mentre recuperano in panchina: "L'aggiunto di due giocatori del genere al nostro gruppo fa tutta la differenza del mondo " ...

NBA - i risultati della notte : Spurs - Thunder e Pelicans si prendono i playoff - i Bucks superano gli Heat : Miami Heat-Oklahoma City Thunder 93-115 I Thunder ce l'hanno messa tutta per soffrire anche in quest'ultima gara dall'enorme peso specifico, ma alla fine sono riusciti a conquistare nonostante tutto ...

NBA 2018 : i Nuggets superano i Wolves - si accende la lotta playoff ad Ovest! Chris Paul salva i Rockets contro i Blazers : Sarà un finale di stagione regolare davvero incadescente ad Ovest. I Denver Nuggets, infatti, superano 100-96 i Minnesota TimberWolves e li agganciano all’ottavo posto nella Conference, rendendo ancor più incerta la griglia playoff a solte tre partite dal termine della regular season. Non basta ai Wolves la tripla di Nemanja Bjelica, che a 2’48” timbra il sorpasso sul 90-93 e sembra dare respiro alle ambizioni playoff degli ospiti, i ...

Basket - NBA : LeBron supera Jordan - Philadelphia suona la nona : WASHINGTON - E' la notte di LeBron, è la notte dei record. King James si prende la scena nella vittoria di Cleveland , 46-30, per 107-102 sui New Orleans Pelicans , 43-33, sfiorando la tripla doppia ...

NBA - LeBron supera Jordan e Cleveland vola. Green sulla sirena e Houston fa 12 : Non c'è record che possa salvarsi dall'avanzata di LeBron James. Il Re mette a referto la sua gara consecutiva numero 867 con almeno 10 punti, superando Michael Jordan e prendendosi l'ennesimo storico ...

NBA - Denver la vince all'OT - 36 punti di Millsap. A OKC non basta super Westbrook : Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 125-126 OT IL TABELLINO A tenere ancora in corsa i Nuggets per acciuffare un posto ai playoff ci ha pensato il giocatore che non ti aspetti. O meglio, che ti ...

NBA - risultati della notte : Gerald Green sulla sirena regala il successo a Houston - LeBron supera Jordan : Houston Rockets-Phoenix Suns 104-103 TABELLINO Ottenuta la testa di serie n°1 a Ovest Houston sceglie di far riposare qualche titolare, con Chris Paul, Eric Gordon e Nene solo spettatori contro ...

NBA 2018 : Aldridge e Mills dominanti - Spurs ok all’overtime! Ai Warriors basta un super Curry - Lebron trascina i Cavs - vincono Raptors e Celtics : Spurs da sballo in una notte NBA thrilling per la corsa ai playoff nella Western Conference. I ragazzi guidati da Gregg Popovich si impongono all’overtime all’AT&T Center e portano a casa la sesta vittoria consecutiva, superando 124-120 gli Utah Jazz al termine di un match al cardiopalma. A 17” dalla fine della quarta frazione, i San Antonio Spurs sono avanti 110-106 grazie a due canestri in successione di LaMarcus Aldridge e ...

NBA - super Belinelli si regala 21 punti - Embiid e Simmons dominano Charlotte : Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 108-94 IL TABELLINO Da cosa si capisce che il "Process" è definitivamente concluso? Dal fatto che una serata in cui Joel Embiid segna 25 punti con 19 rimbalzi e in ...

NBA - Cavaliers - ci pensa super LeBron : 40 punti - tripla doppia e successo contro i 37 di Antetokounmpo : L'unica risposta a cui sono giunto è che James è semplicemente il miglior giocatore al mondo". Milwaukee infatti resta in partita poco più di un tempo, prima di scivolare oltre la doppia cifra di ...

NBA 2018 : un super LeBron James trascina Cleveland. Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia. San Antonio batte Golden State : Sono otto le partite della notte NBA. Per la prima volta senza Tyroon Lue in panchina, i Cleveland Cavaliers superano 124-115 i Milwaukee Bucks. Straordinario duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo: LBJ è semplicemente straordinario e chiude con una pazzesca tripla doppia da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre il greco si “limita” ad una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importante comunque per i ...

NBA - un super James non basta ai Cavaliers decimati : Portland fa 11 in fila : Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers 115-103 IL TABELLINO I Blazers vincono l'undicesima gara consecutiva, si confermano terza forza a Ovest , aumentando anche il margine rispetto alle ...

NBA - Toronto sempre più prima a Est - Indiana batte e supera Washington : Toronto Raptors-Charlotte Hornets 103-98 TABELLINO Tolto il vantaggio dopo il primo canestro della gara da parte di Michael Kidd-Gilchrist, Charlotte ha inseguito i Raptors per tutta la partita, sotto ...