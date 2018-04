Nba playoff | Oladipo 32 e Indiana sbanca Cleveland Oklahoma City stende Utah

Nba - playoff : Minnesota-Houston 101-104. Ai Rockets gara-1 : James Harden inizia i playoff come aveva finito la stagione regolare: dominando. Segna 44 punti e trascina Houston a una vittoria più complicata del previsto in gara 1, contro Minnesota, 104-101. "Il ...

Playoff Nba 2018 - Houston-Minnesota 104-101 : Harden formato MVP - Houston soffre ma vince Gara-1 : Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 104-101 In matematica, la sequenza di Fibonacci è una successione di numeri in cui ciascuno, dal terzo in poi, è la somma dei due precedenti. Nella pallacanestro ...

Nba : Marco Belinelli - un inizio playoff perfetto da massimo in carriera : Tutto perfetto e soprattutto tutto meritato. Difficile non essere felici per la super prestazione di Marco Belinelli nell'esordio playoff vincente contro Miami. Tutto lasciava sperare che le cose ...

Nba - Belinelli - super esordio playoff : 25 punti nel successo in gara-1 su Miami : ... Belinelli e Ersan Ilyasova i rincalzi che non fanno sentire la loro assenza mentre recuperano in panchina: "L'aggiunto di due giocatori del genere al nostro gruppo fa tutta la differenza del mondo " ...

Playoff Nba 2018 - Golden State-San Antonio : Gara-1 LIVE - Iguodala in quintetto : Una serie piena di interesse su Sky Sport 2 HD e il racconto su skysport.it. Primo tempo La prima notizia della serata è che Steve Kerr è già in vena di esperimenti: da point guard titolare parte ...

Playoff Nba 2018 - Portland contro il gigante Davis : Blazers-Pelicans - sfida tra All-Star : La singola vittoria di differenza racconta bene i rapporti di forza tra Portland e New Orleans, due squadre meno distanti di quanto si potesse immaginare lo scorso 26 gennaio. I Pelicans, saldamente ...

Playoff Nba 2018 - Philadelphia e l'esame Miami : il ritorno nella post-season di Marco Belinelli : Marco Belinelli aspettava da tre anni questo momento, arrivato dopo esperienze negative, difficoltà e tanto tanto lavoro. L'azzurro si gode i Playoff dopo averli giocati l'ultima volta nel 2015 con ...

Pronostici Nba playoffs 14-15 aprile 2018 : consigli scommesse : Al via finalmente i tanto attesi playoff di NBA con le migliori 16 squadre della regular season pronte a darsi battaglia per la conquista del tanto ambito Larry O’Brien trophy. Si comincia il 14 aprile con Golden State – San Antonio ad aprire le danze alle 21:00 ora italiana e Washington – Toronto alle 23:30. Via via tutte le altre con la novità di quest’anno che prevede tutte e 16 le squadre in campo per gara 1 ...

Nba playoff - la guida serie per serie al primo turno : La prima palla a due si alza sabato alle 21 italiane alla Oracle Arena, la tana dei campioni in carica. Warriors-Spurs gara-1 sarà l'atto inaugurale dei playoff 2018, che partono senza un vero padrone.

Playoffs Nba 2018 : accoppiamenti e pronostici : Basta scherzare, d’ora in poi si inizia a giocare sul serio, perché nel weekend partono i Playoffs NBA, la cui parola chiave quest’anno è equilibrio. A differenza degli ultimi anni, dove i campioni in carica di Golden State e dei finalisti Cavaliers partivano nettamente avanti a tutti gli altri, adesso è diverso e non solo perché Warriors e Cleveland non sono le teste di serie numero uno delle rispettive conference. Tra le sedici franchigie ...

Nba - Denver Nuggets e L.A. Clippers : quale futuro per le eliminate dai playoff? : Se la mancata qualificazione alla post-season comporta la perdita di una potenziale dose di esperienza unica - perché i playoff sono davvero tutt'altro sport rispetto alle partite velocemente ...

Nba 2018 - Marco Belinelli è pronto per i playoff : “A Philadelphia sono di nuovo sereno. Vogliamo andare lontano!” : La stagione NBA di Marco Belinelli ha letteralmente cambiato faccia con il passaggio da Atlanta a Philadelphia. Il nativo di San Giovanni in Persiceto si è calato alla perfezione nel contesto dei 76ers, tornati finalmente competitivi dopo anni di costruzione: sono arrivate 23 vittorie in 28 gare, 16 delle quali consecutive, per qualificarsi non solo ai playoff ma issarsi addirittura fino al terzo posto della Eastern Conference. “Qui sono ...

Nba Regular Season 2017/18 : Timberwolves in - Nuggets out - è finalmente completo il tabellone dei playoff! : Siamo giunti alla fine. Della NBA Regular Season 2017/18. Per fortuna che ora iniziano i playoff!!! In quest’ultimo articolo su questa lunga e fantastica NBA Regular Season analizzeremo i risultati delle ultime 12 partite giocate oggi. Partite che hanno decretato il quadro completo delle squadre qualificate ai playoff. Nella partita più attesa e importante della giornata in chiave playoff i Timberwolves guidati da Butler (31 punti) e ...