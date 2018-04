Nba Playoff | Cleveland Cavaliers | LeBron James Brutta sconfitta contro Indiana Pacers

pronostici Nba playoffs 16-17 aprile 2018 : consigli scommesse : Dopo le tanto attese gare 1 che hanno dato il via ai playoff NBA, di scena nelle prossime due nottate altre 5 partite. Un inizio che poteva essere decisamente peggiore visto lo scoppiettante overtime tra Boston e Milwaukee e la sorprendente vittoria di New Orleans a casa di Portland. Prestazioni convincenti invece per Golden State e Philadelphia, in cui l’italiano Marco Belinelli ha messo a referto il suo career-high di 25 punti nei ...

Nba Playoff - Oladipo 32 e Indiana sbanca Cleveland. Oklahoma City stende Utah : Cleveland-Indiana 80-98 , Simone Sandri, Indiana fa subito capire che questa volta il primo turno non sarà per nulla una passeggiata per Cleveland. I Pacers si affidano alle giocate di un super Victor ...

Nba - playoff : Minnesota-Houston 101-104. Ai Rockets gara-1 : James Harden inizia i playoff come aveva finito la stagione regolare: dominando. Segna 44 punti e trascina Houston a una vittoria più complicata del previsto in gara 1, contro Minnesota, 104-101. "Il ...

Playoff Nba 2018 - Houston-Minnesota 104-101 : Harden formato MVP - Houston soffre ma vince Gara-1 : Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 104-101 In matematica, la sequenza di Fibonacci è una successione di numeri in cui ciascuno, dal terzo in poi, è la somma dei due precedenti. Nella pallacanestro ...

Nba : Marco Belinelli - un inizio playoff perfetto da massimo in carriera : Tutto perfetto e soprattutto tutto meritato. Difficile non essere felici per la super prestazione di Marco Belinelli nell'esordio playoff vincente contro Miami. Tutto lasciava sperare che le cose ...

Nba - Belinelli - super esordio playoff : 25 punti nel successo in gara-1 su Miami : ... Belinelli e Ersan Ilyasova i rincalzi che non fanno sentire la loro assenza mentre recuperano in panchina: "L'aggiunto di due giocatori del genere al nostro gruppo fa tutta la differenza del mondo " ...

Playoff Nba 2018 - Golden State-San Antonio : Gara-1 LIVE - Iguodala in quintetto : Una serie piena di interesse su Sky Sport 2 HD e il racconto su skysport.it. Primo tempo La prima notizia della serata è che Steve Kerr è già in vena di esperimenti: da point guard titolare parte ...

Playoff Nba 2018 - Portland contro il gigante Davis : Blazers-Pelicans - sfida tra All-Star : La singola vittoria di differenza racconta bene i rapporti di forza tra Portland e New Orleans, due squadre meno distanti di quanto si potesse immaginare lo scorso 26 gennaio. I Pelicans, saldamente ...

Golden State Warriors San Antonio Spurs/ Info streaming video e diretta tv : quote - risultato (Playoff Nba) : NBA Playoff 2018, diretta Golden State Warriors San Antonio: Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La sfida inizierà alle ore 21 italiane.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 18:21:00 GMT)

Playoff Nba 2018 - Philadelphia e l'esame Miami : il ritorno nella post-season di Marco Belinelli : Marco Belinelli aspettava da tre anni questo momento, arrivato dopo esperienze negative, difficoltà e tanto tanto lavoro. L'azzurro si gode i Playoff dopo averli giocati l'ultima volta nel 2015 con ...

Pronostici Nba playoffs 14-15 aprile 2018 : consigli scommesse : Al via finalmente i tanto attesi playoff di NBA con le migliori 16 squadre della regular season pronte a darsi battaglia per la conquista del tanto ambito Larry O’Brien trophy. Si comincia il 14 aprile con Golden State – San Antonio ad aprire le danze alle 21:00 ora italiana e Washington – Toronto alle 23:30. Via via tutte le altre con la novità di quest’anno che prevede tutte e 16 le squadre in campo per gara 1 ...

Nba Playoff - la guida serie per serie al primo turno : La prima palla a due si alza sabato alle 21 italiane alla Oracle Arena, la tana dei campioni in carica. Warriors-Spurs gara-1 sarà l'atto inaugurale dei playoff 2018, che partono senza un vero padrone.

Playoffs Nba 2018 : accoppiamenti e pronostici : Basta scherzare, d’ora in poi si inizia a giocare sul serio, perché nel weekend partono i Playoffs NBA, la cui parola chiave quest’anno è equilibrio. A differenza degli ultimi anni, dove i campioni in carica di Golden State e dei finalisti Cavaliers partivano nettamente avanti a tutti gli altri, adesso è diverso e non solo perché Warriors e Cleveland non sono le teste di serie numero uno delle rispettive conference. Tra le sedici franchigie ...

Nba - Denver Nuggets e L.A. Clippers : quale futuro per le eliminate dai playoff? : Se la mancata qualificazione alla post-season comporta la perdita di una potenziale dose di esperienza unica - perché i playoff sono davvero tutt'altro sport rispetto alle partite velocemente ...