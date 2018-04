NBA - gli Hornets pensano ad Ettore Messina per la panchina : ROMA - Il desiderio di Ettore Messina di diventare il primo coach europeo della NBA potrebbe presto avverarsi. Stando a quanto riportato da fonti statunitensi nelle ultime ore, infatti, gli Charlotte ...

NBA 2018 - Marco Belinelli è pronto per i playoff : “A Philadelphia sono di nuovo sereno. Vogliamo andare lontano!” : La stagione NBA di Marco Belinelli ha letteralmente cambiato faccia con il passaggio da Atlanta a Philadelphia. Il nativo di San Giovanni in Persiceto si è calato alla perfezione nel contesto dei 76ers, tornati finalmente competitivi dopo anni di costruzione: sono arrivate 23 vittorie in 28 gare, 16 delle quali consecutive, per qualificarsi non solo ai playoff ma issarsi addirittura fino al terzo posto della Eastern Conference. “Qui sono ...

NBA - cambia anche la panchina degli Orlando Magic : licenziato Frank Vogel : Non si può dire che la notizia non fosse nell'aria: secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, gli Orlando Magic hanno licenziato il loro allenatore Frank Vogel. Una soluzione inevitabile ...

NBA - le griglie dei playoff : ANSA, - ROMA, 12 APR - Stagione regolare conclusa in nba con le partite di questa notte che hanno consegnato i verdetti finali in tema di playoff. Il risultato più clamoroso è l'esclusione dei Denver ...

NBA - i risultati dell'ultima giornata e la griglia completa dei playoff : Dopo i verdetti dell'ultima notte di regular season NBA, ecco come si compone la griglia playoff della Eastern e della Western Conference, con la postseason pronta a debuttare sabato 14 aprile. ...

NBA - playoff : gli accoppiamenti. Beli e Phila terzi a Est trovano Miami : L'ultima notte di regular season ha stabilito gli accoppiamenti playoff , sabato il via, e le classifiche di conference. Ecco il quadro eastern conference - , 1, Toronto Raptors vs , 8, Washington ...

NBA risultati : Minnesota ai playoff dopo 14 anni - Portland ok - gli Spurs no : Il digiuno è finito. Minnesota ritrova i playoff 14 anni dopo la sua ultima apparizione, vincendo al supplementare un vero e proprio spareggio contro Denver, che resta fuori. I Wolves entrano come 8ª ...

NBA - Popovich : "Vogliamo finire bene la stagione" : ROMA - Con la vittoria ottenuta stanotte a spese dei Sacramento Kings , i San Antonio Spurs hanno conquistato una storica qualificazione ai playoff per la ventunesima stagione consecutiva. A fine gara ...

NBA - i risultati della notte : Spurs - Thunder e Pelicans si prendono i playoff - i Bucks superano gli Heat : Miami Heat-Oklahoma City Thunder 93-115 I Thunder ce l'hanno messa tutta per soffrire anche in quest'ultima gara dall'enorme peso specifico, ma alla fine sono riusciti a conquistare nonostante tutto ...

NBA - Nowitzki si opera alla caviglia : stagione finita : ROMA - I Dallas Mavericks saranno costretti a terminare la stagione senza poter schierare Dirk Nowitzki. Il trentanovenne nativo di Würzburg, dopo aver giocato e vinto l'ultima partita martedì ...