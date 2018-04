: Il sottomarino nucleare statunitense Uss John Warner era in rada lo scorso 20 marzo nel porto di Napoli. Ma quelle… - fattoquotidiano : Il sottomarino nucleare statunitense Uss John Warner era in rada lo scorso 20 marzo nel porto di Napoli. Ma quelle… - Agenzia_Ansa : Nave da guerra Usa verso acque siriane, jet russi la sorvolano a bassa quota #Siria - montacarichi : Napoli, sottomarino nucleare Usa era in porto a marzo. De Magistris: 'Non accada più'. Nave ha partecipato a raid i… -

Il contrammiraglio Faraone, comandante delladi porto di Napoli, risponde al sindaco De Magistris sulla presenza in golfo del sottomarino Usa che ha partecipato all'attacco in Siria "Su comunicazione dello stato maggiore dellal'Autorità marittima ha esclusivamente disciplinato, come previsto dal ministero dlla Difesa, le attività di navigazione per la salvaguardia della vita umana in mare. Il comandante ribadisce il divieto di ingresso in porto a unità a propulsione nucleare e con carico radioattivo.(Di lunedì 16 aprile 2018)