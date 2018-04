Nave ong Proactiva dissequestrata Gip | “Giusto non riportare migranti in Libia”

Migranti - dissequestrata la Nave della ong Proactiva Open Arms : Palermo, 16 apr. , askanews, Il gip di Ragusa ha disposto il dissequestro della nave dell'ong spagnola 'Proactiva Open Arms', ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo aver tratto in ...

Il Gip di Ragusa dissequestra la Nave della Ong spagnola Open Arms : Il Gip di Ragusa, Giovanni Giampiccolo, rigettando la richiesta della Procura locale, ha disposto il dissequestro della nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, che è ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 218 migranti. L'imbarcazione era stata sequestrata su disposizione della Procura distrettuale di Catania. Il Gip etneo, il 27 marzo, ha convalidato il provvedimento escludendo però il reato ...

Migranti - Nave della ong Proactiva Open Arms dissequestrata : Il Gip di Ragusa ha disposto il dissequestro della nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, che è ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 218 Migranti.Continua a leggere

Dissequestrata dal giudice la Nave della Ong Open Arms : L’imbarcazione si trova ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso, dopo il salvataggio di 218 migranti, era stata sequestrata su richiesta della Procura di Catania

Migranti - il Gip di Ragusa dissequestra la Nave della ong spagnola Open arms : Il Gip di Ragusa, Giovanni Giampiccolo, rigettando la richiesta della locale Procura, ha disposto il dissequestro della nave della Ong spagnola Proactiva Open arms, che è ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 218 Migranti. L’imbarcazione era stata sequestrata su disposizione della Procura distrettuale di Catania. Il Gip etneo, il 27 marzo, ha convalidato il provvedimento escludendo però il reato di ...

Libia - 122 migranti soccorsi da Nave ong : a bordo 30 minori : La nave Aquarius di Sos Mediterranee ha soccorso, nella notte, 122 persone su un gommone carico a 23 miglia dalle coste libiche. A bordo c'erano 30 minori non accompagnati e 15 donne. I migranti sono ...

Libia - 122 migranti soccorsi da Nave ong : a bordo 30 minori : La nave Aquarius di Sos Mediterranee ha soccorso, nella notte, 122 persone su un gommone carico a 23 miglia dalle coste libiche. A bordo c'erano 30 minori non accompagnati e 15 donne. I migranti sono stati trasportati sul mezzo della Ong. Provengono, fa sapere Sos Mediterranee, da 21 Paesi diversi, tra i quali Costa d'Avorio, Somalia, Marocco, Algeria, Libia, Egitto e Bangladesh.

Cade l'accusa di associazione a delinquere per la Nave Open Arms della ong Proactiva : La nave Open Arms della Ong spagnola Proactiva resta sotto sequestro. Il gip di Catania ha confermato il provvedimento cui è stata sottoposta l''imbarcazione, ormeggiata al porto di Pozzallo (Ragusa) dal 18 marzo scorso a seguito del salvataggio di 215 migranti. È stata accolta la richiesta della procura distrettuale etnea. Sequestro convalidato duqnue, ma Cade l'accusa di associazione a delinquere.Il giudice che ha confermato il ...

Migranti - resta sequestrata a Pozzallo la Nave della Ong spagnola Proactiva : resta sequestrata la nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 215 Migranti. Lo ha deciso il gip di Catania Nunzio ...

Migranti - MSF : “Ue ostacola le Ong. Nostra Nave Aquarius è l’ultima rimasta nel Mediterraneo” : Dopo il caso della nave Proactiva Open Arms parte la denuncia di Medici Senza Frontiere: "Per nessun motivo rifugiati e Migranti dovrebbero essere rimandati o intrappolati in Libia. È chiaro che i governi europei non stanno dando la giusta priorità alla sicurezza di queste persone".Continua a leggere

Appello delle Ong : c'è una sola Nave di soccorso in mare : "Il caso del sequestro della spagnola Proactiva è l'ultimo atto, ora rimane la Aquarius. L'Europa si prenda le sue responsabilità", dice la responsabile di...

Catania - la guardia costiera libica alla Nave dell’ong (poi sequestrata dai pm) : “Dateci i migranti o vi uccidiamo” : “Dateci i migranti o vi uccidiamo“. È il 15 marzo scorso e la nave dell’ong spagnola ProActiva Open Arms si imbatte nelle motovedette della guardia costiera libica, che all’equipaggio di consegnare le persone salvate, minacciandolo anche con le armi. A documentarlo sono le immagini girate da Xavier Bertral e dalla giornalista Cristina Mas del quotidiano catalano Ara.cat che ha realizzato un diario di bordo per Open arms. “Dopo ...

Migranti : sequestro Nave ong - sindaco Pozzallo 'magistratura faccia presto' : Palermo, 20 (AdnKronos) - Un "invito a fare presto" per "ristabilire la verità" e per evitare che la permanenza della nave dell'Ong spagnola Proactiva Open Arms possa "intralciare il normale traffico commerciale del porto". Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, non nasconde la sua "preoccupazion

Migranti : sequestro Nave ong - sindaco Pozzallo ‘magistratura faccia presto’ : Palermo, 20 (AdnKronos) – Un “invito a fare presto” per “ristabilire la verità” e per evitare che la permanenza della nave dell’Ong spagnola Proactiva Open Arms possa “intralciare il normale traffico commerciale del porto”. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, non nasconde la sua “preoccupazione” davanti al sequestro dell’imbarcazione da domenica scorsa ormeggiata in porto. ...