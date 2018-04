Nasce la smart card Trenitalia | in un unico supporto gli abbonamento di treno e bus

Tecnologia : Nasce Quisque - la piattaforma per la smart city : Si chiama Quisque ed è un’innovativa startup, nata a Milano nel 2016, composta da un team di giovani talenti, che operano sia in Italia che all’estero, con l’obiettivo di trasformare, grazie alla Tecnologia, la mobilità urbana in un servizio smart, connesso e intermodale, facilmente fruibile dai cittadini. La squadra, di età media 30 anni, è in continua crescita ed è attualmente composta, in Italia, da sei sviluppatori e da una unit ...