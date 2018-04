Napoli | non si ferma a posto di blocco | poliziotti lo picchiano - Guarda il video

Juventus-Sampdoria 3-0 - la squadra di Allegri si riscatta e vola a + 6 sul Napoli ma la corsa scudetto non è chiusa [FOTO] : 1/18 LaPresse ...

Tra Milan e Napoli 0-0 che non serve a nessuno Donnarumma super : Il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0-0 a San Siro con Donnarumma che ha salvato il risultato nel recupero con una strepitosa parata. La Juve contro la Samp ha l'occasione di andare a +6 sui partenopei. Spettacolo tra Sassuolo e Benevento 2-2, il Bologna batte 2-0 il Verona

Il Milan ferma il Napoli - un pari senza reti che non serve a nessuno : Il deludente 0-0 tra Milan e Napoli castiga entrambe. Gattuso dice addio all'ultimissima speranza di Champions, Sarri sa che adesso per prendersi lo scudetto ci vorrebbero miracoli in serie. E' stata ...

Napoli - Sarri : 'Non ci interessa cosa fa la Juve. Il rammarico è la gara con il Sassuolo' : 'A noi non interessa cosa fa la Juve. Stiamo facendo il nostro percorso e lo stiamo facendo bene. In questo momento della stagione si guarda solo il risultato ma oggi la squadra ha fatto bene. ...

Napoli - Jorginho : 'Non serve a niente pensare alla Juve se non vinciamo noi' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il centrocampista del Napoli Jorginho dichiara: 'Dispiace per il pareggio anche se il Milan è in salute ed era una gara difficile. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a ...

Milan-Napoli 0-0 : la squadra di Sarri sbaglia troppo e non passa a San Siro Juve- Samp alle 18|Classifica : Partita salvata da Donnarumma al 92esimo con un intervento prodigioso su Milik. Ma in precedenza i partenopei avevano sprecato almeno altre due palle gol

Milan-Napoli | Diretta dalle 15 A caccia di 3 punti per non mollare : Va in scena a San Siro il match tra Milan e Napoli, una partita mai banale qualunque sia la classifica delle due squadre: quest'anno tuttavia la sfida vale molto anche da questo punto di vista,...

Napoli - De Laurentiis : 'Sarri? Se pagano la clausola non posso fare nulla' : Ma nel mondo del calcio ogni anno tutto viene rimesso in discussione a prescindere dal contratto in essere. In questo caso, c'è una clausola rescissoria di 8 milioni di euro. Se qualcuno si dovesse ...

Napoli - debito di 40 anni fa ferma la città : vigili non hanno soldi per la benzina : Monta la protesta nel comune partenopeo. L'assessore alle attività produttive: "Abbiamo la cassa pignorata per pagare un debito di 40 anni fa che compete al governo". I cittadini scendono in piazza con il primo cittadino De Magistris

Napoli - i vigili non hanno più soldi per la benzina delle loro auto : proteste : A Napoli le automobili e le motociclette della polizia municipale rischiano di fermarsi: manca il carburante . Lo ha fatto sapere venerdì, 13 aprile, il dirigente dell'ufficio Patrimonio del Comune. ...

Milan-Napoli - Gattuso LIVE : 'Non siamo stanchi - la squadra è viva' : Tre punti per continuare a sperare in un piazzamento Champions e per difendere il sesto posto dagli assalti delle inseguitrici: dopo la sconfitta contro la Juventus e i due pareggi consecutivi contro ...