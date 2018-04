Napoli | Hamsik non molla | ' Ci sono ancora 18 punti da assegnare'

Serie A Napoli - Hamsik : «Scudetto? E' ancora possibile» : Napoli - "Ieri siamo stati i più pericolosi, abbiamo avuto una grande chance contro il Milan, peccato solo aver perso due punti" . Marek Hamsik , capitano del Napoli , ha fatto il punto della ...

Napoli - Hamsik ci crede ancora : "Scudetto? Lotteremo fino alla fine" : Il Napoli di Maurizio Sarri non è riuscito a sfondare in casa del Milan di Gennaro Gattuso e ora i punti da recuperare dalla Juventus di Allegri diventano 6. Per gli azzurri si fa dura poter ...

Serie A 2018 - Pagelle Milan-Napoli 0-0 : Donnarumma decisivo su Milik! Mertens e Hamsik sottotono - Calhanoglu si accende a intermittenza : Finisce a reti bianche il match clou della domenica pomeriggio tra Milan e Napoli. Un punto che fa comodo soltanto ai rossoneri, che compiono un altro passo importante verso la qualificazione all’Europa League, mentre il Napoli vede allontanarsi il sogno di conquistare lo scudetto mettendo pressione alla capolista Juventus. Ottima la prova delle difese, letteralmente insuperabili nel corso del match, mentre sono pochi i giocatori di ...

Hamsik : 'Tifosi del Napoli a Milano arma in più' : Marek Hamsik , centrocampista del Napoli, parla così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Milan: 'E' sempre bello giocare a San Siro in questo stadio spettacolare, come capita sempre ci sono tanti tifosi nostri che ci daranno una mano'.

Maradona : 'Io e Hamsik la storia del Napoli' : NAPOLI - Marek Hamsik ha infranto il suo record di gol, ma Diego Armando Maradona ne è solo felice perché per lui quel che conta è il bene del Napoli . L'argentino, su Facebook , ha risposto all'...

Napoli-Chievo live : 0-0 - azzurri in pressing - Hamsik murato : Arginare la fuga della Juventus, tenere vivo il discorso scudetto, riprendere il cammino da record interrotto bruscamente a marzo. Il Napoli ha tanti validi motivi per battere oggi il Chievo, una di...

Napoli : Hamsik regala la maglia del 115esimo goal a Maradona : Marek Hamsik ha deciso di regalare a Diego Armando Maradona la maglia della partita contro il Torino, in cui lo slovacco segno’ il suo gol 115 con il Napoli, raggiungendo Diego in testa alla classifica dei bomber all-time degli azzurri. Lo ha annunciato lo stesso Hamsik su Instagram con un video. “Ciao Diego – dice Hamsik – sono qui con questa maglia che per me e’ una maglia speciale perche’ e’ la maglia ...

Napoli - Hamsik omaggia Maradona : "a te la maglia del record : Marek Hamsik e Diego Maradona hanno scritto, ciascuno a modo proprio, la storia del Napoli. Il Pibe degli scudetti resta l'icona del club azzurro ma lo slovacco di recente lo ha superato nella ...

Hamsik - maglia del Napoli con dedica per Maradona : 'Al più grande di sempre' : Napoli - Un regalo 'al più grande di sempre' per farsi perdonare di aver battuto il suo record. E' l'idea di Marek Hamsik , capitano del Napoli, che con un videomessaggio postato sul proprio profilo ...

Napoli - Hamsik omaggia Maradona : Il Corriere dello Sport svela che oggi Marek Hamsik farà, attraverso il web, un regalo a Diego Armando Maradona: ' Oggi pubblicherà sul suo profilo Instagram un video dedicato a Diego e alla storia di gol che a lui lo ...

Napoli - lo spacciatore che nascondeva droga sotto alla foto di Marek Hamsik : Anche se oggi potrebbe partire dalla panchina, per qualcuno Marek Hamsik è insostituibile, un vero e proprio simbolo del Napoli. Un simbolo talmente irrinunciabile che c'è chi ha deciso di usare la ...

Napoli - Hamsik partirà dalla panchina : Marek Hamsik partirà dalla panchina contro il Sassuolo . Lo conferma La Gazzetta dello Sport . Il capitano del Napoli - si legge - si è allenato soltanto negli ultimi tre giorni dopo l'intervento subito alle tonsille, dunque non è al massimo della forma e cederà il posto a Piotr ...

30^ giornata - le ultimissime : Bologna-Roma - Di Francesco sceglie Schick. Sassuolo-Napoli - Hamsik titolare… : 30^ giornata, LE ultimissime- Bologna-Roma:Poche ore al calcio d’inizio di Bologna-Roma, match in programma alle 12:30. Come confermato alla vigilia da Eusebio Di Francesco, i giallorossi scenderanno in campo senza particolari programmi in vista del match di Champions League contro il Barcellona. L’unica novità potrebbe esser rappresentata dalla presenza di Schick dal 1′ al posto […] L'articolo 30^ giornata, le ...

Napoli - il figlio di Hamsik a Sarri : 'Non farlo giocare - ha il mal di gola' : Il dubbio, il figlio di Hamsik, neanche ce l'ha. Anzi. Ha provato anche a toglierlo a Sarri. La storiella é tenerissima. E da raccontare. C'era anche lui al campo per la rifinitura: Lukas, il più ...