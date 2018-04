Napoli | adesso è il momento di Milik | Mertens in difficoltà | il polacco l’arma in più in

?Il Napoli va in bianco col Milan : Donnarumma salva su Milik al 92' - adesso lo scudetto è più lontano : Il Napoli impatta sullo 0-0 a San Siro contro il Milan di Gattuso. Azzurri non brillanti come al solito ma che avrebbero potuto vincere con un tiro di Milik al 92' parato clamorosamente da...

Napoli - con Mertens o senza : adesso tocca a Milik : Napoli - Il lieto fine ha spazzato via tutti i veleni, restituendo al Napoli la speranza di continuare a battersi per lo scudetto, che pareva ormai definitivamente sfumata. Ma la rimonta in extremis ...

Il Napoli adesso è stanco. Sbagliati i calcoli di Sarri? : Napoli - Un grazie ai cugini per aver tentato di metter su una storica alleanza ma nessuno credeva al miracolo. Tanto meno Sarri, che all'ora in cui gioca la Juventus di solito porta a spasso il cane ...

Il Napoli usa la ‘testa’ contro il Genoa - la Juventus adesso trema : il Bologna ferma la Lazio [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Napoli - adesso l’occasione è ghiotta : Juventus ‘appannata’ - Sarri non può sbagliare : Napoli, adesso l’occasione è ghiotta. Impresa della Spal nella gara di campionato contro la Juventus, la squadra di Semplici ha impattato il risultato sullo 0-0, partita di carattere e grinta contro una squadra nettamente superiore dal punto di vista tecnico, era l’unico modo per fermare la striscia di risultati positivi della squadra di Allegri. adesso gli uomini di Sarri non possono sbagliare, contro il Genoa può accorciare dalla ...

Napoli - ma quale dramma : passo falso che ci sta - adesso serve ‘testa’ e carattere : La 27^ giornata del campionato di Serie A ha regalato lo spettacolo del big match tra Napoli e Roma, grande prestazione da parte della squadra di Di Francesco che ha vinto meritatamente con il punteggio di 2-4, partita sottotono per la squadra di Maurizio Sarri, forse la prima del campionato. La Juventus si trova adesso ad un solo punto di distacco dal club azzurro ma deve recuperare ancora una partita, c’è chi parla già di sorpasso già ...

Napoli - Pino Daniele è adesso con Baglioni & friends : Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Elisa, Emma, Giorgia, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro: madamina ...

Adesso il Napoli è in fuga - il Cagliari affonda : Il Napoli è in fuga grazie anche al rinvio di Juve-Atalanta. La goleada 5-0 contro il Cagliari affonda i sardi. Il