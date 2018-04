Napoli | addio sogni scudetto | ?l' errore di insistere su uomini stanchi

Napoli - possibile rivoluzione con l'addio di Sarri : Il possibile addio di Maurizio Sarri alla panchina del Napoli potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione nella rosa, anche in caso di scudetto. Secondo la Gazzetta dello Sport , Mertens, Callejon, Albiol, Koulibaly, Jorginho e Ghoulam sono pronti a lasciare l'azzurro se non ci sarà più l'attuale tecnico a guidarli.

Giada De Filippo - studentessa suicida a Napoli / "Come sorelle - ora sei il mio Angelo" - l'addio della cugina : Giada De Filippo , studentessa suicida a Napoli : la cugina Luana la ricorda su Facebook in una lunga e toccante lettera all'insegna dei ricordi e del dolore.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Napoli - è morto l'ultimo Sciuscià / Zì Tonino se n'è andato - con lui addio al mestiere di lustrascarpe? : Napoli , è morto l'ultimo Sciuscià : Zì Tonino se n'è andato , con lui sparisce il mestiere di lucidascarpe? Per anni ha lavorato sul marciapiede di via Toledo nella città del sole.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:04:00 GMT)

Sarri via dal Napoli / L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio - ma De Laurentiis... : Sarri via dal Napoli, L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio, ma Aurelio De Laurentiis vuole fare il tutto per tutto per trattenerlo in azzurro anche l'anno prossimo(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:41:00 GMT)