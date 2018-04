Movie Mag | Martin Freeman | “Il cattolicesimo? Non c’è niente di più soprannaturale”

VITTORIO TAVIANI È MORTO/ L'omaggio di Rai Movie al maestro del cinema - Clemente Mimun lo ricorda per tre film : VITTORIO TAVIANI è MORTO a 88 anni: cinema, addio al grande regista che col fratello Paolo ha da sempre "ricercato la verità". I capolavori, il neorealismo e l'ultimo film nel 2017(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:48:00 GMT)

Vittorio Taviani è morto/ L'omaggio di Rai Movie al maestro del cinema - Nicola Zingaretti lo ricorda : Vittorio Taviani è morto a 88 anni: cinema, addio al grande regista che col fratello Paolo ha da sempre "ricercato la verità". I capolavori, il neorealismo e l'ultimo film nel 2017(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Movie Mag - Ennio Morricone : “Quanti film ho rifiutato? In passato molto pochi” : “Quanti film ho rifiutato? In passato molto pochi: pur di guadagnare e non restare senza lavoro, accettavo quasi tutti i film. Fino a 20 anni fa ancora non avevo la certezza di poter vivere di questo mestiere”. A parlare è uno dei più grandi compositori contemporanei: il Maestro Ennio Morricone, protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella prossima puntata di Movie Mag. Il magazine di Rai Movie è in onda il prossimo 4 aprile ...

MovieMag - Miriam Leone : “Cinema o tv? L’importante è che sia bello” : Movie Mag il 28 marzo alle 23.25, Miriam Leone a Federico Pontiggia: “Cosa sceglierei tra serie Tv e cinema? Non punterei su nessuna delle due cose in maniera esclusiva. Punterei semplicemente su prodotti che siano belli”. Parola dell’attrice, protagonista della commedia nera Metti la nonna in freezer e ospite di Movie Mag per il faccia a faccia con Federico Pontiggia. Movie Mag è in onda il prossimo 28 marzo alle 23.25 e in replica, sempre di ...

I MAGNIFICI SETTE/ Su Rai Movie il film con Steve McQueen (oggi - 26 marzo 2018) : I MAGNIFICI SETTE, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 26 marzo 2018. Nel cast: Steve McQueen e Yul Brynner, alla regia John Stewart. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:52:00 GMT)

#ForeverPotter : celebrate i 20 anni della saga raccontandoci il vostro ricordo più bello legato al maghetto - Best Movie : Mentre dal 27 giugno al 2 luglio si svolgerà a Firenze la Coppa del Mondo di Quidditch , qui tutti i dettagli sulla competizione , . E infine, per non farci mancare proprio nulla, nel 2018 usciranno ...

Lucia Ocone a Movie Mag : "Avere il talento comico mi ha aiutata, nel corso della carriera, perché in Italia ci sono davvero poche attrici comiche. E per fortuna, visto che ho un mutuo da pagare". Parla con sincerità e ironia, ...

Jared Leto è un killer della yakuza in The Outsider - il nuovo film Netflix che omaggia Refn e Kitano. La recensione - Best Movie : Questo soprattutto c'è di Refn nel film, l'idea di un mondo in cui la violenza non è un momento del racconto, ma il suo contesto , il linguaggio che viene parlato da tutti. Mancano figure positive ...

I magnifici sette/ Info streaming del film con Eli Wallach e Charles Bronson su Rai Movie (oggi - 5 marzo 2018) : I magnifici sette, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 5 marzo 2018. Nel cast: Eli Wallach e Charles Bronson, alla regia John Sturges. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:52:00 GMT)

I MAGNIFICI SETTE/ Su Rai Movie il film con Eli Wallach e Charles Bronson (oggi - 5 marzo 2018) : I MAGNIFICI SETTE, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 5 marzo 2018. Nel cast: Eli Wallach e Charles Bronson, alla regia John Sturges. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:12:00 GMT)

L'Instagram di Best Movie è tutto nuovo! Correte a scoprirlo su BestMovie_mag - Best Movie : Ogni giorno, insomma, vi offriremo un buon motivo per venire a trovarci, raccontandovi " attraverso le immagini " novità, aggiornamenti, foto e curiosità dal mondo del cinema e dell'intrattenimento. ...

Movie Mag - Isabella Ragonese : “Il futuro del cinema? La questione femminile” : Movie Mag del 21 febbraio h. 23.15, Isabella Ragonese a Federico Pontiggia: “Sono cambiate molte cose da quando ho iniziato la mia carriera, ma credo che il futuro del cinema sia la questione femminile: è l’unico nodo che ancora non abbiamo sciolto”. Questo e altro nel faccia a faccia di Federico Pontiggia con Isabella Ragonese, attrice tra le più apprezzate della sua generazione e ospite di Movie Mag in onda il prossimo 21 febbraio alle 23.15 ...

Il primo Re : ecco Alessandro Borghi nella prima immagine ufficiale del film di Matteo Rovere - Best Movie : ecco la sinossi ufficiale: Due fratelli, soli, nell'uno la forza dell'altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più ...