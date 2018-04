MotoGP | GP Americhe 2018 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana ad

oasport

(Di lunedì 16 aprile 2018) Nel prossimo weekend (20-22 aprile), il grande Circus del Motomondiale tornerà protagonista ad Austin (Usa) per il terzo appuntamento iridato della stagione. In, a tenere banco è il comportamento in pista di Marc Marquez. Il Cabronçito, reo di tante scorrettezze nello scorso GP d’Argentina, è finito nell’occhio del ciclone anche perché, tra le sue vittime, c’è stato Valentino Rossi. “Dottore” che, davanti ai microfoni, ha criticato aspramente la condotta del rivale, ritenendolo pericoloso. Dati alla mano, lo spagnolo ha la possibilità di rifarsi in uno dei suoi feudi. In Texas il n.93 ha sempre vinto e vuol rimettersi in carreggiata. Al momento, in vetta alla graduatoria iridata, anche se pochi lo sanno, c’è Cal Crutchlow, trionfante in Argentina, a precedere un Andrea Dovizioso “miracolato” a Termas de Rio Hondo. Il suo ...