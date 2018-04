Motocross | Mondiale 2018 | Jeffrey Herlings continua a vincere | Tony Cairoli ha di fronte

Motocross - Mondiale 2018 : il duello tra Jeffrey Herlings e Tony Cairoli si trasferisce in Portogallo : Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale MXGP 2018. Dopo i primi quattro appuntamenti stagionali disputati tutti d’un fiato, i piloti saranno impegnati ad Agueda, per il Gran Premio del Portogallo. Nella classe regina, ovviamente, tutte le attenzioni saranno calamitate dall’avvincente sfida tra il leader della classifica generale, l’olandese Jeffrey Herlings, e il nostro Tony Cairoli, distante 10 punti. I due ...

Motocross - Mondiale 2018 : Tony Cairoli dovrà superarsi per avere la meglio di Jeffrey Herlings in questa stagione : Se Tony Cairoli vorrà davvero puntare al suo decimo titolo iridato dovrà davvero disputare la migliore stagione della sua carriera in questo Mondiale MXGP 2018. Il fuoriclasse nato a Patti, infatti, sa che, mai come quest’anno, se la dovrà vedere con un rivale quanto mai temibile: l’olandese Jeffrey Herlings. I punti di distacco in classifica generale, per ora, sono solamente 10, ma dopo quattro appuntamenti di questo campionato ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeoffrey Herlings in testa dopo il GP del Trentino - Tony Cairoli insegue : L’olandese Jeoffrey Herlings ha vinto il GP del Trentino e si è portato al comando della Classifica del Mondiale MXGP 2018. L’orange ha ora 10 punti di vantaggio su Tony Cairoli che di fronte al proprio pubblico si è dovuto accontentare di un quarto e di un secondo posto. Di seguito la Classifica generale. Classifica Mondiale MXGP 2018: MXGP – Championship ...

Motocross - al via il mondiale al Ciclamino di Pietramurata : Previste oltre 100 dirette tv e in streaming delle gare del weekend, circa 200 i giornalisti e i fotografi accreditati, una presenza stimata di circa 20.000 spettatori nella sola giornata di domenica ...

Motocross - Mondiale 2018 : Tony Cairoli alla sfida più difficile della carriera contro Jeffrey Herlings. Uno scontro epocale tra una leggenda e il potenziale erede : Una delle grandi certezze del mondo dei motori è rappresentata dalla spettacolarità della MXGP. Ogni anno, ogni gara, ogni momento, le emozioni sono sempre all’ordine del giorno e mai nulla è scontato. Quest’anno, addirittura, la situazione sta portando all’asticella ad un livello superiore. Il motivo è presto detto, la straordinaria sfida tra il nostro Tony Cairoli, nove volte campione del mondo, e l’olandese Jeffrey ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Antonio Cairoli in testa dopo tre GP - pari punti con Herlings : Antonio Cairoli è balzato al comando della Classifica del Mondiale MXGP 2018. Il siciliano, nove volte iridato, si è ripreso la tabella rossa grazie al doppio successo ottenuto nel GP della Comunitat Valenciana e ora condivide la prima posizione con il suo grande rivale Jeffrey Herlings. Classifica Mondiale MXGP Motocross ...

Motocross - GP Comunitat Valenciana MXGP 2018 : Antonio Cairoli scatenato - infila la doppietta e vola in testa al Mondiale! : Antonio Cairoli è stato letteralmente sbalorditivo sul circuito di Redsand e ha conquistato il GP della Comunitat Valenciana, terza prova del Mondiale MXGP. Il Campione del Mondo in carica, dopo aver trionfato in gara-1, si è imposto anche nella seconda corsa sul tracciato spagnolo e ha così infilato la prima doppietta stagionale. Il terzo sigillo in questo 2018 gli permette anche di balzare in testa alla classifica generale, pari punti con ...

Motocross - Mondiale MxGP 2018 : Antonio Cairoli costretto ad inseguire il fulmine Jeffrey Herlings : Il secondo round del Mondiale 2018 di MxGP ha confermato quello che probabilmente Antonio Cairoli già sapeva: Jeffrey Herlings sarà un osso duro nel campionato della classe regina del Motocross. L’appuntamento a Valkenswaard (Olanda) è stato una rappresentazione emblematica delle qualità dell’avversario del nostro centauro. Solo 19° nella Qualifying Race, per via di una caduta, l’olandese ha saputo resettare sciorinando ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeffrey Herlings comanda con sei punti su Antonio Cairoli : Doppietta di Jeffrey Herlings nel GP di Europa della MXGP. L’olandese ha vinto la terza gara su quattro disputate, volando in testa al Mondiale dopo due GP. Il pilota della KTM ha preceduto il compagni di marca Antonio Cairoli sia in gara-1 che in gara-2. Sono loro a comandare la Classifica, con l’italiano che insegue a sei lunghezze. Al terzo posto, il belga Clement Desalle (Kawasaki) è infatti a trenta punti da Herlings. La ...

Fiat Professional official sponsor del Mondiale Motocross MXGP : Il Mondiale Motocross MXGP approda in Europa: dopo la tappa inaugurale in Patagonia, domenica 18 marzo i piloti gareggeranno sul tracciato di Valkenswaard, in Olanda, palcoscenico del primo appuntamento nel Vecchio Continente. Il...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : un buon inizio per Antonio Cairoli. Jeffrey Herlings sarà un osso duro per tutta la stagione : Il Mondiale MXGP 2018 ha preso il via con il GP di Argentina, disputato a Neuquen. È stato tutto sommato un buon inizio per Antonio Cairoli, che ha centrato un ottimo secondo posto, con tanto di vittoria in gara-1, cominciando in maniera positiva la marcia verso il decimo titolo iridato. Il risultato, però, lascia un po’ di amaro per come maturato e, soprattutto, conferma che l’ostacolo principale in ottica campionato si chiama ...

Motocross - Mondiale MX2 2018 : Pauls Jonass punta al bis iridato - ma occhio a Olsen e Covington : Scatta il Mondiale MX2 2018 con il Gran Premio di Argentina e sarà la prima vera occasione per capire quali potranno essere i rapporti di forza nella categoria e quali saranno i favoriti al titolo. In prima fila non possiamo non mettere il campione del mondo in carica, il lettone Pauls Jonass. Il portacolori del Red Bull KTM Factory Racing è reduce dall’avvincente testa a testa con lo svizzero Jeremy Seewer che gli ha consegnato il ...

Mondiale di Motocross Al via anche Lesiardo : Che, a dispetto della sua calma esteriore, affronterà salti, fango e rampe paurose in 20 appuntamenti in giro per il mondo. Il primo, l'Argentina questo weekend. Poi Olanda, Spagna, Repubblica Ceca, ...

Motocross - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via in MXGP e MX2. Si cercano gli eredi di Antonio Cairoli : Nel fine settimana scatta ufficialmente il Mondiale Motocross 2018, sia per la MXGP che per la MX2. Nella classe regina il nostro Antonio “Tony” Cairoli (KTM) parte a caccia del suo decimo titolo iridato e tutta l’Italia lo sospingerà verso questo grande obiettivo. Il nostro fuoriclasse, tuttavia, a fine stagione avrà 33 anni e, dunque, non potrà ancora correre all’infinito. Sta per iniziare il momento di chiederci se, ...