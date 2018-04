moto | dal 19 al 22 aprile il rally dell' umbria alla scoperta del territorio

Terence Hill show a Che tempo che fa : dall’entrata in moto all’uscita stile Trinità - tra Don Matteo e l’omaggio a Bud Spencer (video) : Un'entrata spettacolare quella di Terence Hill a Che tempo che fa: il Don Matteo televisivo entra nello studio del programma di Fazio in moto, la stessa de "Il mio nome è Thomas", film con cui torna sul grande schermo dopo ventiquattro anni. Il suo nuovo progetto è una storia personale, che racconta molto dell'attore, tra atmosfere western, un omaggio al genere cinematografico che l'ha lanciato insieme all'amico Bud Spencer (in particolare c'è ...

Casamicciola - a sei mesi dal terremoto riapre l'istituto tecnico Mattei : Un altro tassello si aggiunge al piano di ritorno alla normalità dopo il sisma del 21 agosto scorso ed anche se con un ritardo di tre mesi rispetto a quanto era stato preannunciato, da domani riapre ...

Un fiume di neve si stacca dalla montagna e sfiora i motociclisti - isolato un paese : Due slavine che si abbattono sullo stesso tratto di strada a poche ore l'una dall'altra, con la seconda che sfiora i soccorritori che erano arrivati sul posto per liberare la carreggiata. È successo ...

Ayala travolto in moto da un'auto a Palermo - ricoverato in ospedale : Grave incidente a Palermo dove è rimasto coinvolto Giuseppe Ayala . L'ex magistrato del maxiprocesso era a bordo della sua moto, una Yamaha 500 e, dopo lo schianto, è stato trasportato all'ospedale di ...

PALERMO - INCIDENTE STRADALE PER GIUSEPPE AYALA/ Ultime notizie : schianto in moto alla Favorita - ferito ex pm : PALERMO, GIUSEPPE AYALA coinvolto in un INCIDENTE STRADALE: ex pm travolto in moto da un'auto.

Nuova scossa di terremoto avvertita dalla popolazione nel Maceratese - epicentro a Muccia [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

INCIDENTE STRADALE IN A14 - MORTI 2 motoCICLISTI/ Autostrada Pedaso : dubbi su dinamica scontro moto-tir : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 12 aprile 2018. Autostrada A14, Pedaso: schianto tra tir e moto, MORTI due MOTOCICLISTI.

Il rombo delle moto e lacrime dal cielo per l'addio a Michele : Viadana. Folla e pianti ai funerali del giovane morto in moto. Il don: 'Una giornata di festa si è trasformata in tragedia'

motoGp - Vito Ippolito : «Rossi e Marquez a rapporto anche dalla FIM» : Devono capire che devono collaborare per mantenere le cose nel normale corso della passione per lo sport. Sappiamo tutti dell'enorme talento di Marc Marquez, il potenziale che ha per vincere ...

motoGp Ducati - arriva la difesa a Petrucci dal team Pramac : TORINO - È stato duramente criticato per il suo contatto con Aleix Espargaró anche Danilo Petrucci, che però non ha provocato conseguenze per i due piloti. Atal proposito è stato lo stesso team del ...

Investito da una moto mentre attraversa sulle strisce - è grave in ospedale : Un italiano di 81 anni è stato Investito da una moto nel pomeriggio di oggi in via Pinerolo-Susa a Sangano, poco distante dalla sua abitazione. Secondo alcuni testimoni stava attraversando la strada ...

Terremoto Centro Italia : torna la paura - più di 85.000 scosse dal 24 agosto 2016 : Sono stati oltre 85.000 i terremoti registrati in Italia centrale dall’inizio della sequenza sismica del 24 aprile 2016 a oggi. Lo rende noto nel suo blog l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il grafico pubblicato nello stesso blog riporta il numero dei terremoti giorno per giorno ed emerge che, dopo le scosse più forti di agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, “la sequenza ha avuto un andamento piuttosto ...

Terremoto - la testimonianza di un abitante delle Sae : “I pensili si sono staccati dalla parete” : “Un Terremoto fortissimo e la paura si è accentuata con la caduta dei mobili pensili che si sono staccati dalle pareti delle casette dove viviamo”. A raccontare all’ANSA gli attimi di terrore vissuti stamani con la scossa di magnitudo 4.6, è Fabrizio Capitani. Lo fa da una località, Costafiore di Muccia, “privilegiata“, “visto che ci troviamo a 100 metri dall’epicentro, stando alle ...

motoGp Ducati - Dall'Igna su Marquez e Rossi : «Guerra che fa male» : E sulle scuse rifiutate dal Dottore a fine gara: ' Questa guerra è sempre un male per il nostro sport, ma tutti siamo uomini e a caldo agiamo in modo non troppo brillante. Fa parte della condizione ...