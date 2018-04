Moschino disegnerà una capsule per H&M

gqitalia

(Di lunedì 16 aprile 2018) Una videochiamata su Instagram di Gigi Hadid all’amico Jeremy Scott ha annunciato che la prossimma designer collaboration di H&M sarà con, l’iconico marchio italiano che dal 2013 è guidato da Jeremy Scott in qualità di Direttore Creativo.La videochiamata di Gigi Hadid a Jeremy Scott è stata trasmessa sugli schermi del partya Coachella, in California, e in diretta sui canali social di H&M, con grande sorpresa degli ospiti che hanno ricevuto la notizia. La collezionetv H&M sarà disponibile online e in selezionati punti vendita H&M a partire dall’8 novembre, ma una piccolissima preview l’hanno fatta vedere direttamente Jeremy scott e Gigi Hadid che hanno indossato i primi look della collezione in cui si evnince lo spirito ironico della, in cui irriverenza fa rima con divertimento. “Sono entusiasta della collezionetv ...