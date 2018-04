Morto Ronald Lee Ormey | addio al sergente Hartman di Full Metal Jacket | aveva 74 anni

Addio Ronald Lee Ermey - è Morto il Sergente Maggiore Hartman di Full Metal Jacket : Si è spento all’età di 74 anni l’attore Ronald Lee Ermey, celebre soprattutto per aver interpretato il brutale Sergente Maggiore Hartman in Full Metal Jacket. A dare il triste annuncio è stato via Twitter il suo manager di lunga data, Bill Rogin: “E’ con enorme dispiacere che mi duole informarvi che R. Lee Ermey (‘The Gunny’) è morto questa mattina a causa di alcune complicazioni dovute a una polmonite. ...

