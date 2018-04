Morto l' attore che interpretò il cattivo sergente Hartman | in Full Metal Jacket

È Morto l’attore R. Lee Ermey - aveva 74 anni : Dopo essere stato nei Marines per 10 anni era diventato famosissimo per il ruolo del Sergente maggiore Hartman di "Full Metal Jacket" The post È morto l’attore R. Lee Ermey, aveva 74 anni appeared first on Il Post.

“Siamo scioccati”. Tragico lutto nel cinema. L’attore - tra i più amati - è Morto a soli 36 anni. Tutti stravolti dalla notizia : lutto nel mondo del cinema. Se ne è andato a soli 36 anni spezzando il cuore di Tutti. La notizia del decesso è stata confermata dall’agente delL’attore che ha fatto sapere: “Siamo profondamente amareggiati per la morte di Alex, un uomo stupendo nonché attore talentuoso. I nostri pensieri più affettuosi vanno alla sua famiglia. A Tutti voi chiediamo di rispettare la privacy di un momento tanto doloroso”. Alex Beckett ci ha lasciati, aveva 36 ...

Luigi De Filippo Morto - addio all’attore e regista : aveva 87 anni. Ultimo erede della storica dinastia del teatro : È morto a Roma, all’età di 87 anni, Luigi De Filippo, attore, regista e sceneggiatore di teatro nato a Napoli il 10 agosto del 1930. Negli anni Sessanta era apparso in qualche film della commedia all’italiana, ma il teatro è sempre stato il suo grande amore e a quello aveva dedicato gran parte della sua vita diventando tra l’altro, nel 2011, direttore del teatro Parioli di Roma, diventato teatro Parioli-Peppino De Filippo, dove è stato in scena ...

È Morto l’attore Luigi De Filippo - aveva 87 anni : È morto a Roma l’attore, regista e commediografo napoletano Luigi De Filippo, figlio di Peppino e nipote di Eduardo. aveva 87 anni. Negli anni Cinquanta e Sessanta recitò in alcuni film comici, ma la maggior parte della sua carriera attoriale fu in The post È morto l’attore Luigi De Filippo, aveva 87 anni appeared first on Il Post.

Lutto choc nel cinema : è Morto nella povertà assoluta. Ingiustizia : proprio lui… Un attore incredibile - si era portato a casa l’ambito premio poi la malattia - la solitudine e l’indigenza lo hanno stroncato : “Una vita difficile e dura - per un uomo così sorprendente” : Una carriera nel mondo del cinema che era iniziata sotto i miglio auspici. Aveva vinto l’Orso d’Argento per la sua interpretazione della pellicola ”Un episodio nella vita di un raccoglitore di ferro” del regista Danis Tanovic, incantando il pubblico per la sua straordinaria interpretazione. Nazif Mujic, il primo d’origine rom a vincere il premio come miglior attore al festival di Berlino nell’edizione 2013, è ...

Sylvester Stallone Morto : ecco come ha reagito l'attore alla fake news : 'Per favore, ignorate queste stupidità, sto ancora facendo a pugni'. C'è un mix di rabbia ed ironia nelle parole di Sylvester Stallone. Il divo del cinema a stelle strisce è intervenuto in prima persona per smentire una fake news che annunciava il suo decesso. La bufala si è diffusa nel giro di poche ore sul web e molti utenti social l'hanno condivisa sui profili Facebook e Twitter accompagnata da la scritta 'rip'. Per rendere più credibile la ...

E’ Morto Reg E. Cathey - addio all’attore di House of Cards e The Wire : Dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni si è spento Reg E. Cathey, l’attore celebre per avere recitato nella serie tv ‘House of Cards’ interpretando Freddy Hayes, il proprietario e gestore del locale Freddy’s BBQ Joint. A dare la triste notizia il suo amico e produttore produttore David Simone, con il quale aveva collaborato nella serie ‘The Wire’ e in ‘The Corner’, attraverso un post ...

