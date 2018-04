Morto il "sergente" Ronald Lee Ermey

: Addio a R. Lee Ermey: il sergente Hartman di Full Metal Jacket - Corriere : Addio a R. Lee Ermey: il sergente Hartman di Full Metal Jacket - LaStampa : È morto Lee Ermey, il sergente Hartman di Full Metal Jacket - italianaradio1 : Ronald Lee Ermey: morto il sergente Hartman in Full Metal Jacket Si è spento a 74 anni a causa delle complicazioni… -

Si è spento a 74 anni MarineLee, l'attore che vestì i panni del severissimomaggiore Hartman di Full Metal Jacket, il film sulla durezza dell'addestramento dei Marines, diretto da Stanley Kubrick. Un ruolo che conosceva bene, avendo prestato servizio realmente nella Marina militare americana per 10 anni, dal 1961 al 1971, quando venne congedato per motivi medici. Lavorò in una sessantina di film, molte volte in ruoli legati alle forze armate.(Di lunedì 16 aprile 2018)