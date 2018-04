Montecarlo | Lorenzi ko Domani Fognini | Seppi e Cecchinato

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati di lunedì 16 Aprile. Esordio semplice per Novak Djokovic - eliminato Paolo Lorenzi : Seconda giornata al Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato ha fatto il suo Esordio Novak Djokovic ed è stato un primo turno davvero comodo per il serbo che ha superato in meno di un’ora il connazionale Dusan Lajovic per 6-0 6-1. Non è stato possibile capire lo stato di forma dell’ex numero uno del mondo, perchè l’avversario oggi non è davvero sceso in campo. Indicazioni maggiori arriveranno sicuramente dal ...

ATP Montecarlo - i risultati del primo turno : Nole c'è - 'cadono' Lorenzi - Shapovalov e Berdych : ATP Montecarlo, è stata una giornata con qualche esclusione eccellente nel torneo, in attesa dell'entrata in scena di Nadal ATP Montecarlo , oggi in campo per il primo turno del torneo. Nel primo ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Paolo Lorenzi esce di scena al primo turno. L’azzurro superato in due set da Herbert : esce di scena al primo turno Paolo Lorenzi nel Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro è stato sconfitto in due set, sulla terra rossa monegasca, dal giocatore francese, proveniente dalle qualificazioni, Pierre-Hugues Herbert (n.82 del mondo) con il punteggio di 7-6 6-4 in 1 ora e 49 minuti di partita. Un match con tanti rimpianti per il senese, non in grado di sfruttare le chance “break” avute nel corso del confronto al cospetto ...

Tennis - Montecarlo : Nishikori - che ritorno! Djokovic facile - Lorenzi saluta : 'Sono contento - dirà il numero 13 del mondo e 9a testa di serie - anche se ovviamente mi manca un po' di confidenza con il campo e le partite vere. E sino felice di poter dividere questo momento con ...

DIRETTA / Atp Montecarlo 2018 streaming video e tv : Lorenzi sotto contro Herbert : DIRETTA Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: orario e risultato delle partite che si giocano per il primo turno del torneo Master 1000. Rafa Nadal è la testa di serie numero 1(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:31:00 GMT)

Tennis - Montecarlo : Nishikori c'è - ora Djokovic - poi Lorenzi : Tennis I risultati in diretta In attesa che faccia il suo debutto il numero 1 Rafa Nadal, a caccia della sua undicesimo titolo, i campi del Country Club l'edizione 112 del Montecarlo Rolex Masters, il ...

Tennis - a Montecarlo forfeit di Krajinovic. Lorenzi debutto rinviato : Per classifica, sono entrati Fabio Fognini, 20 del mondo, semifinalista qui nel 2013 e Paolo Lorenzi, 57. Il ligure troverà il qualificato bielorusso Ilya Ivashka al primo turno e poi il vincente tra ...

ATP Montecarlo 2018 : Krajinovic ko - rinviato il match di Lorenzi. Cecchinato nel main-draw : Comincia con un rinvio il Masters di Montecarlo , terzo 1000 della stagione. Il match che doveva inaugurare il torneo sul Centrale tra Paolo Lorenzi e Filip Krajinovic è stato infatti cancellato per ...