Mondiali volley - caccia al biglietto : "Per le partite degli azzurri i biglietti si stanno esaurendo - ha affermato l'assessore regionale allo Sport, Stefania Saccardi - e questo testimonia la voglia di grande sport e di grande pallavolo".

Volley - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra tornei Mondiali e continentali - format rivoluzionato : l’Italia vuole il pass! : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley. Il sistema è stato radicalmente rivoluzionato rispetto a quello delle ultime edizioni, è stata cancellata la Coppa del Mondo, sono subentrati dei nuovi tornei intercontinentali e le competizioni continentali sono state riviste. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che parteciperanno 12 squadre maschili e 12 ...

Volley : La Maratona di Roma lancia i Mondiali di Pallavolo : Roma- Nella festosa giornata di sport che si è vissuta oggi a Roma in occasione della 24edizione della Acea Maratona di Roma che ha colorato le vie della Capitale, è stato gettato un ideale ponte con un altro grande evento che ...

Volley femminile - le convocate dell’Italia per le partite estive : rosa di 28 azzurre verso Nations League e Mondiali : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha svelato la rosa con la quale parteciperà alle competizioni estive tra cui spiccano la Nations League (cinque turni di partite, dal 15 maggio al 14 giugno con possibile Final Six dal 27 giugno al 1° luglio) e i Mondiali in Giappone (30 settembre – 21 ottobre). Il coach marchigiano ha selezionato una lista allargata di 28 atlete che saranno divise in due gruppi: Nazionale ...

Volley - quando torna in campo l’Italia? La stagione degli azzurri pronta a scattare - parte la marcia verso i Mondiali. Quali convocati? Date - avversarie e programma : Cresce l’attesa per il ritorno in campo della Nazionale Italiana di Volley maschile. Avevamo lasciato gli azzurri a metà settembre, festanti in Giappone per la medaglia d’argento conquistata alla Grand Champions Cup dopo le cocenti delusioni raccolte tra Europei e World League. Le nostre stelle si stanno cimentando nei playoff scudetto ma ormai mancano poco più di due mesi al debutto stagionale, la marcia di avvicinamento alla calda ...

Sitting Volley : per l'Italialdonne storica qualificazione ai Mondiali : Attraverso questi risulti dobbiamo sviluppare sempre di più il Sitting Volley in Italia e sono convinto che al Campionato del Mondo faremo bene, compiendo un ulteriore salto in avanti per la ...

Volley - a Cavalese quattro amichevoli per l'Italia prima del Mondiali : Il 9 settembre l'esordio nei Campionati del Mondo contro il Giappone . Volley RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook ...

Volley - definite le amichevoli dell’Italia! Tutto il calendario - le date e il programma : che sfide prima di Nations League e Mondiali : La stagione delle Nazionali sta per iniziare. L’Italia maschile sarà impegnata prima nelle varie tappe della neonata Nations League e poi nel Mondiale casalingo a settembre. prima dei due appuntamenti più importanti si giocheranno diverse amichevoli. Il calendario dei test match è stato ufficializzato. VENERDI’ 18 MAGGIO: Italia vs Australia (a Reggio Calabria) SABATO 19 MAGGIO: Italia vs Australia (a Catania) VENERDI’ 3 ...

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - esordio vincente per l'Italidonne : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, - A Jeju Island , Corea del Sud, nelle Qualificazioni Mondiali di Sitting Volley ottimo inizio delle azzurre di Amauri Ribeiro, capaci di aggiudicarsi la prima sfida ...

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - l'Italia ancora ko - gli azzurri cedono alla Lettonia : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, - A Jeju Island , Corea del Sud, nelle Qualificazioni Mondiali la nazionale italiana di Sitting Volley ha ceduto 3-0 , 25-19, 25-18, 25-20, alla Lettonia. Blanc e compagni,...

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - l'Italia lotta ma la Lettonia è più forte : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, - Secondo ko per gli azzurri di Emanuele Fracascia in Corea del Sud dovo sono in corso di svolgimento le Qualificazioni ai Mondiali di Sitting Volley . Blanc e compagni , ...

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - la nazionale stanotte in campo contro la Cambogia : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, -Parte l'avventura Mondiale della nazionale di Sitting Volley che da stanotte sarà impegnata a Jeju Island nel torneo di qualificazione alla rassegna iridiata che si ...

Bebeto morto - addio all’allenatore di volley della “generazione dei fenomeni”. Con l’Italia vinse i Mondiali del 1998 : C’è stato un periodo in cui la pallavolo era l’Italia. Era l’inizio degli anni ‘90, erano gli anni della generazione dei fenomeni. E uno dei protagonisti di quel miracolo sportivo durato un decennio porta il nome di Paulo Roberto de Freitas, che tutti conoscevano come Bebeto. E’ stato l’ultimo ct a portare la Nazionale azzurra sul tetto del mondo, 20 anni fa, dopo aver sconvolto il campionato italiano con la pallavolo totale della sua Maxicono ...