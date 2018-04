Mondiali Russia 2018 | Pelè ha la sua favorita | “Il Brasile può…”

Ginnastica acrobatica - Mondiali 2018 : dominio della Russia ad Anversa - Italia assente : Ad Anversa si sono disputati i Mondiali 2018 di Ginnastica acrobatica, disciplina non olimpica. In Belgio non erano presenti atleti Italiani, si sono assegnati cinque titoli. COPPIE (maschile) – I russi Igor Mishev e Nikolay Suprunov dettano legge (29.490) superando i nordcoreani Ri Hyo Song e Kong Yong Won per appena sette centesimi, terzi i britannici Charlie Tate e Adam Upcott (28.950). COPPIE (femminile) – Le russe Daria Guryeva ...

Mondiali Russia 2018 – Sampaoli esclude Icardi : doppia incredibile beffa per l’attaccante dell’Inter : Mondiali Russia 2018, si avvicina l’inizio della competizione e non mancano le sorprese. Stando a quanto fatto trapelare da TyC Sports, il ct dell’Argentina Sampaoli avrebbe già scelto 34 dei 35 preconvocati per il Mondiale. Fra i tanti nomi presenti nella lista figurano quello di Dybala, recentemente criticato dall’allenatore, insieme a quello degli ‘italiani’ Higuain Perotti, Biglia e Fazio. Pesante invece l’assenza di Mauro Icardi che ...

Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia 2018 - il gioco dei Mondiali! Sarà gratuito o a pagamento? Annuncio il 1° maggio? : Di settimana in settimana, proseguono le indiscrezioni su Fifa World Cup 2018, il gioco ufficiale dedicato ai mondiali di Russia e c’è un po’ di incertezza sulle modalità di distribuzione. ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di I MIGLIORI DI Fifa! In base alle fonti più attendibili e stando a quanto riportato da un giornale spagnolo, come […] L'articolo Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia 2018, il gioco dei mondiali! Sarà gratuito o a ...

Quanto guadagnano gli arbitri ai Mondiali in Russia 2018 : Il fischio di inizio si avvicina, con ancora un po' di delusione per la mancanza della Nazionale Italiana sul terreno di gioco, ma tanta curiosità di sapere chi sarà campione del mondo della 21esima ...

Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia 2018 - il gioco dei Mondiali! Sarà gratuito o a pagamento? : Di settimana in settimana, proseguono le indiscrezioni su Fifa World Cup 2018, il gioco ufficiale dedicato ai mondiali di Russia e c’è un po’ di incertezza sulle modalità di distribuzione. In base alle fonti più attendibili e stando a quanto riportato da un giornale spagnolo, come sottolineato anche dallo staff di “MundoUT”, community argentina in […] L'articolo Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia ...

Curling - prima vittoria azzurra ai Mondiali : Russia battuta 9-6 : Alla terza occasione, l' Italia del Curling fa centro. Arriva la prima vittoria per gli azzurri ai mondiali di Las Vegas : la formazione tricolore guidata dal direttore tecnico Marco Mariani e dall'...

Curling maschile - Mondiali 2018 : prima vittoria dell’Italia contro la Russia. Svezia in vetta alla graduatoria del round robin : Una sconfitta ed una vittoria il bilancio dell’Italia ai Mondiali 2018 di Curling maschile a Las Vegas (Stati Uniti) nella quarta e quinta sessione disputata nella notte italiana. Gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e dall’allenatore Soren Gran sono stati sconfitti dalla più quotata Scozia, tra le favorite per le medaglia e vincitrice all’esordio contro il Canada, 6-4 e si sono poi riscattati contro la Russia ...

Curling maschile - Mondiali 2018 : Norvegia e Corea del Sud a valanga - Russia e Olanda vincenti : A Las Vegas (USA) si è disputata la terza sessione di partite valide per i Mondiali 2018 di Curling maschile. L’Italia ha osservato un turno di riposo dopo aver perso nella notte contro la Norvegia. Proprio gli scandinavi si confermano al comando (8-2 rifilato alla Germania che si è arresa dopo il settimo end) insieme alla Corea del Sud (micidiale 9-2 sul Giappone dopo sette end, quarta e quinta frazione chiuse per 3-0) e la Svezia (turno ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : tutti gli arbitri. Ci sarà anche l’Italia con Rocchi : I Mondiali di Calcio in Russia si avvicinano sempre di più ed anche se la nostra Nazionale non ci sarà, vista la clamorosa uscita di scena nel play-off di San Siro contro la Svezia, la classe arbitrale del Bel Paese avrà dei rappresentanti. Spetterà a Gianluca Rocchi 44enne, nativo di Firenze, essere l’icona italiana delle “giacchette nere”. Espressione della scuola arbitrale fiorentina, che nel recente passato aveva conosciuto ...

Rocchi arbitrerà ai Mondiali di Russia 2018 : ...//t.co/QBlEts8ndh pic.twitter.com/TqGbMjUP0Y - FIFA World Cup , @FIFAWorldCup, March 29, 2018 Tags: Arbitri , Coppa del Mondo 2018 Tutte le notizie di Mondiali 2018

Spia russa : Gb - bene monito a Russia - ma ai Mondiali si va : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Zlatan Ibrahimovic e il caso Mondiali di Russia. Il Ct svedese : 'Mi chiami' : Durante lo spareggio contro l'Italia era lì a tifare per la sua Nazionale, a osservare i suoi ex compagni di squadra battere gli azzurri e realizzare il sogno Mondiale. La Svezia in Russia ci sarà, ma ...

Mondiali Russia 2018 - Spagna : ecco il premio in caso di vittoria : Mondiali Russia 2018, si avvicina sempre di più l’inizio della competizione, si preannuncia grande spettacolo, non parteciperà l’Italia dopo l’eliminazione contro la Svezia. Presente invece la Spagna che si candida ad essere grande protagonista fino alla fine, secondo quanto riporta AS la federazione avrebbe già fissato i premi in caso di vittoria finale, superare la fase a gironi porterebbe 30mila euro per ogni calciatore, ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Svezia-Russia 7-6 - le campionesse olimpiche sono le prime finaliste : Missione compiuta per le campionesse olimpiche delle Svezia nei Mondiali di Curling femminile in corso di svolgimento in Canada. Le scandinave, infatti, hanno infatti conquistato la finale piegando 7-6 la Russia che si era giocata l’accesso a quest’incontro, sconfiggendo la Repubblica Ceca nel playoff (7-3). L’avvio del confronto è equilibrato con le svedesi, in possesso dell’hammer, che sfruttano la situazione nel primo ...