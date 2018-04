Mondiali | arbitri selezionati da Fifa in raduno a Coverciano

Mondiali : Coverciano - via a raduno arbitri : FIRENZE, 16 APR - Al via oggi a Coverciano il raduno dei 36 arbitri e dei 63 assistenti selezionati dalla Fifa per preparare i Mondiali in programma in Russia il prossimo giugno. A seguire i lavori ...

Fifa - a Coverciano i 36 arbitri Mondiali : lezioni sulla Var : Al via oggi a Coverciano il raduno dei 36 arbitri e dei 63 assistenti selezionati dalla Fifa per preparare i mondiali in programma in Russia il prossimo giugno, manifestazione a cui non parteciperà l'...

Quanto guadagnano gli arbitri ai Mondiali in Russia 2018 : Il fischio di inizio si avvicina, con ancora un po' di delusione per la mancanza della Nazionale Italiana sul terreno di gioco, ma tanta curiosità di sapere chi sarà campione del mondo della 21esima ...

La Fifa aumenta i compensi agli arbitri per i Mondiali 2018 : Ecco tutte le cifre: premi in aumento per i fischietti che saranno protagonisti nella prossima coppa del mondo

Mondiali 2018 - uno smartwatch Hublot sarà al polso degli arbitri : Hublot, una delle aziende produttrici di orologi più importanti, ha realizzato uno smartwatch all'avanguardia che gli arbitri indosseranno ai Mondiali 2018

Hublot presenta lo smartwatch per gli arbitri ai Mondiali 2018 : Le misure contano, almeno quando si parla dei tempi di una partita nel corso della quale si decide qualcosa di fondamentale come la qualificazione o la vittoria di un mondiale di calcio. Lo sappiamo noi italiani, che nella nostra lotta contro il tempo non siamo riusciti a raggiungere il risultato necessario per partecipare a Russia 2018, e lo sa Hublot, che allo stesso appuntamento arriverà con un orologio che sancisce ulteriormente il suo ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : tutti gli arbitri. Ci sarà anche l’Italia con Rocchi : I Mondiali di Calcio in Russia si avvicinano sempre di più ed anche se la nostra Nazionale non ci sarà, vista la clamorosa uscita di scena nel play-off di San Siro contro la Svezia, la classe arbitrale del Bel Paese avrà dei rappresentanti. Spetterà a Gianluca Rocchi 44enne, nativo di Firenze, essere l’icona italiana delle “giacchette nere”. Espressione della scuola arbitrale fiorentina, che nel recente passato aveva conosciuto ...

Mondiali - ecco i 36 arbitri e i 63 assistenti selezionati dalla Fifa. Presenti Rocchi - Di Liberatore e Tonolini : L'organizzazione internazionale ha ufficializzato tramite il proprio sito web i 36 arbitri e i 63 assistenti che si occuperanno di dirigere i vari incontri della Coppa del Mondo. selezione ancora ...