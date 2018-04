Mondiali 2018 | l’annuncio di Ibrahimovic spiazza tutti

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le partite dell'Italia : Attendiamo di sapere se gli incontri dell'Italia saranno trasmessi in diretta tv e/o streaming. DOMENICA 22 APRILE: 12.30 Gran Bretagna vs Slovenia 16.00 Ungheria vs Kazakhstan 19.30 ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le partite dell’Italia : Dal 22 al 28 aprile si disputeranno a Budapest (Ungheria) i Mondiali Prima Divisione 2018 di Hockey ghiaccio. Sei Nazionali parteciperanno all’evento e andranno a caccia delle due promozioni in palio per l’Elite Division 2019 (i Mondiali che assegnano il titolo iridato). L’Italia sarà della partita e cercherà di tornare tra le grandi dopo la retrocessione dell’anno scorso. Gli azzurri se la dovranno vedere con la Slovenia ...

Mondiali Russia 2018 - Pelè ha la sua favorita : “Il Brasile può…” : Mondiali Russia 2018, Pelè- Mancano pochi mesi al calcio d’inizio del prossimo Mondiale in Russia. Pelè spera nel suo Brasile e si affida all’estro e alla fantasia di Neymar: “Penso che Neymar sarà in forma per la Coppa del Mondo, perché il suo infortunio non è poi così grave”. IL Brasile PUO’ VINCERE L’ex attaccante brasiliano ha poi […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Pelè ha la sua favorita: ...

Snooker - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Sheffield : Nel weekend del 21-22 aprile incomincerà il Mondiale 2018 di Snooker, biliardo all’inglese. Sarà come sempre il Crucible di Sheffield a ospitare la rassegna iridata: si comincerà con il primo turno al meglio dei 19 frame. Sono già ammessi i migliori 16 giocatori del ranking che attendono di scoprire i loro avversari. Si stanno infatti disputando le qualificazioni dalle quali emergeranno i 16 sfidanti. Montepremi totale di 1,97 milioni di ...

Ginnastica acrobatica - Mondiali 2018 : dominio della Russia ad Anversa - Italia assente : Ad Anversa si sono disputati i Mondiali 2018 di Ginnastica acrobatica, disciplina non olimpica. In Belgio non erano presenti atleti Italiani, si sono assegnati cinque titoli. COPPIE (maschile) – I russi Igor Mishev e Nikolay Suprunov dettano legge (29.490) superando i nordcoreani Ri Hyo Song e Kong Yong Won per appena sette centesimi, terzi i britannici Charlie Tate e Adam Upcott (28.950). COPPIE (femminile) – Le russe Daria Guryeva ...

Hockey su ghiaccio femminile - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia batte la Cina e conquista la promozione nel Gruppo A! : Dopo 18 anni di assenza, l‘Italia femminile torna nel Gruppo A della Prima Divisione dei Mondiali di Hockey su ghiaccio. Una promozione conquistata grazie alla vittoria del Gruppo B di Asiago, ottenuta con la vittoria nell’ultima giornata contro la Cina per 1-0. Un successo sofferto ma meritato, la ciliegina sulla torta di una settimana di alto livello. Le azzurre cominciavano la gara con un bel carico di pressione, vista la vittoria della ...

Pentathlon - Mondiali Youth A 2018 : nella staffetta mista Giorgio Malan e Maria Beatrice Mercuri sono quarti. Oro all’Egitto che vince il medagliere : Si chiudono con un amaro quarto posto nella staffetta mista i Mondiali Youth A di Pentathlon moderno: Giorgio Malan e Maria Beatrice Mercuri si fermano ai piedi del podio per appena 5″. Oro all’Egitto, che con questo successo vince il medagliere della rassegna scavalcando all’ultimo respiro proprio l’Italia, argento alla Francia e bronzo alla Russia. nella scherma gli azzurrini non partono bene come al solito, chiudendo ...

Mondiali Russia 2018 – Sampaoli esclude Icardi : doppia incredibile beffa per l’attaccante dell’Inter : Mondiali Russia 2018, si avvicina l’inizio della competizione e non mancano le sorprese. Stando a quanto fatto trapelare da TyC Sports, il ct dell’Argentina Sampaoli avrebbe già scelto 34 dei 35 preconvocati per il Mondiale. Fra i tanti nomi presenti nella lista figurano quello di Dybala, recentemente criticato dall’allenatore, insieme a quello degli ‘italiani’ Higuain Perotti, Biglia e Fazio. Pesante invece l’assenza di Mauro Icardi che ...

Pentathlon - Mondiali Youth A 2018 : nella staffetta maschile Giorgio Micheli e Stefano Frezza sono sesti. Titolo alla Corea del Sud : Ancora una volta la gara maschile non riserva all’Italia le stesse gioie di quella femminile ai Mondiali Youth A di Pentathlon moderno in corso a Caldas da Rainha, in Portogallo: dopo l’oro di ieri delle azzurrine, oggi è arrivato un sesto posto in staffetta per Stefano Frezza e Giorgio Micheli. Oro alla Corea del Sud di Moon Juseong e Lee Minseo, davanti alla Cina di Wang Haoyang e Liu Xinglong, argento, ed all’Egitto di ...

Taekwondo - Mondiali Junior Hammamet 2018 : nessun azzurro sul podio nell’ultima giornata. L’Iran trionfa nel medagliere : Si sono conclusi oggi ad Hammamet (Tunisia) i Mondiali Juniores di Taekwondo. L’ultima giornata di gare non vede azzurri salire sul podio e quindi l’Italia chiude questa rassegna iridata con una sola medaglia: l’argento di Gabriele Caulo nella categoria -63 kg. Il medagliere finale vede il trionfo delL’Iran, che porta a casa bene sette medaglie d’oro. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal maschile dove nei -78 kg ...

Hockey ghiaccio femminile - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia piega la Polonia e vede la promozione! : L’Italia è vicinissima alla promozione nel gruppo A di Prima Divisione dei Mondiali. Le azzurre hanno battuto la Polonia per 2-1 nel quarto match della rassegna iridata di Asiago ed ora si trovano al comando della classifica quando manca un solo incontro alla fine, sabato contro la Cina, che insegue a tre punti. Nel mezzo, però, ci sono Corea del Sud e Kazakistan: tutto, quindi, si deciderà nell’ultima giornata. La partita tra Italia ...

Taekwondo - Mondiali Junior Hammamet 2018 : Assunta Cennamo si ferma ai piedi del podio nei -63 kg. Iran e Serbia in trionfo : La quarta giornata di gare ai Mondiali Juniores di Taekwondo, in corso di svolgimento a Hammamet (Tunisia) non regala gioie all’Italia. Infatti nessuno dei quattro azzurri in gara è riuscito a salire sul podio. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dai -63 kg femminili dove Assunta Cennamo si ferma ai piedi del podio. L’azzurra ha aperto il suo torneo con lo schiacciante successo per 26-0 con la portoricana ...

Pentathlon - Mondiali Youth A 2018 : Italia in trionfo - Alice Rinaudo e Maria Lea Lopez ci regalano l’oro nella staffetta dopo la doppietta individuale : Ancora una volta è l’inno di Mameli a risuonare a Caldas da Rainha, in Portogallo, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali Youth A di Pentathlon moderno: Alice Rinaudo e Maria Lea Lopez, rispettivamente prima e seconda martedì nella finale individuale (ed oro a squadre con Maria Beatrice Mercuri) quest’oggi centrano vittoria e titolo nella staffetta femminile con 1113 punti, precedendo sul traguardo di 4″ la Cina di Yewen ...