MIUI 9 Global Stable con base Android 8 1 porterà Project Treble su Xiaomi Redmi Note 5

Ottimizzazioni al browser e altre piccole novità per MIUI 8.4.12 Global Beta disponibile da oggi : Come ogni venerdì è disponibile la nuova versione di MIUI 9 Global Beta, che aggiunge alcune piccole novità al browser e altri miglioramenti.

Xiaomi Redmi Note 5 indiano (Redmi 5 Plus) riceve la ROM MIUI 9.5 Global : Lo Xiaomi Redmi Note 5 indiano sta iniziando a ricevere la ROM MIUI 9.5 Global. L'aggiornamento finalmente rende le notifiche della ROM di Xiaomi in linea con quelle di Android stock per i dispositivi con Android 7.0+. Vale la pena ricordare che in India viene venduto col nome Redmi Note 5 il device che in Cina (e non solo) è invece noto come Redmi 5 Plus.

Due importanti bugfix e altre piccole novità per MIUI 8.3.29 Global Beta : piccole ma utili novità per quanto riguarda la nuova release settimanale di MIUI 9 Global Beta, arrivata alla versione 8.3.29, con alcuni importanti bugfix per Xiaomi Mi 6 e Redmi Note 4.

MIUI 9 Global Beta arriva su Xiaomi Redmi Note 5 Pro - la versione stabile invece ha qualche bug : La versione 9.5 di MIUI 9 sta creando diversi problemi ai suoi possessori, con consumi elevati e mancate notifiche degli allarmi. Nel frattempo Xiaomi Redmi Note 5 Pro sta per ricevere una Global Beta basata su Android Oreo.

Tanti bugfix nel nuovo aggiornamento settimanale di MIUI 9 Global Beta : Mancano novità particolarmente interessanti per la nuova release settimanale di MIUI 9 Global Beta, ma il changelog è comunque ricco di bugfix, che correggono diversi errori.

MIUI 9.5 Global Stabile è in roll out - MIUI Global Beta rimuove i temi e Mi Message : Xiaomi avvia il roll out di MIUI 9,5 Global Stabile per alcuni smartphone, mentre rimuove temporaneamente i temi e Mi Message dalle Global Beta, solo in alcuni paesi tra cui l'Italia.

MIUI 9.5 Global Stabile porta le risposte veloci nelle notifiche e altre novità : Xiaomi ha iniziato il roll out di MIUI 9.5 Global Stabile per Xiaomi Redmi Note 4, introducendo finalmente la possibilità di rispondere direttamente dalla tendina delle notifiche, oltre ad altri piccoli miglioramenti.

MIUI 9 Global Stabile arriva su altri 22 smartphone : Xiaomi continua a rilasciare la versione Global Stabile di MIUI 9, che da oggi è disponibile per altri ventidue dispositivi, tra cui Xiaomi Mi MIX 2, Mi Max 2 e per altri modelli.

Anche Xiaomi Mi MIX riceve le gesture a schermo pieno con MIUI 9 Global Beta : La nuova MIUI 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX introduce le gesture a schermo pieno, una funzione ripresa da quella di iPhone X e già vista nei dispositivi con schermo 18:9 del produttore cinese.

Xiaomi Mi Note 2 riceve Android 8.0 Oreo con MIUI 9 Global Beta 8.2.1 : Xiaomi Mi Note 2 sta ricevendo ufficialmente l'aggiornamento ad Android Oreo, l'ultima versione del robottino è infatti disponibile con la ROM MIUI 9 Global Beta in versione 8.2.1. Il phablet di fascia alta era stato presentato da Xiaomi nell'ottobre 2016 e questo è il suo secondo major update.