Mistero PUBG svelato | perché si riceve ogni giorno l’update di 25 MB

(Di lunedì 16 aprile 2018)viene aggiornato di tanto in tanto, gli sviluppatori rilasciano nuovi contenuti, funzionalità, miglioramenti e modifiche. Gli aggiornamenti perlopiù vengono rilasciati settimanalmente o mensilmente, ma tutti si saranno accorti che c'è un solo aggiornamento che viene rilasciato. Molti si sono meravigliati di questo, alcuni pensando di avere dei file di gioco corrotti. No, non è niente di tutto questo. si tratta però di un "", manco troppo misterioso, che è stato recentemente risolto.la patch di 25 MB inSe sei confuso sul motivo per cui ricevi giornalmente 25 MB di aggiornamenti per, ti assicuriamo che non hai fatto nulla di sbagliato. Questo aggiornamento giornaliero diè un modo per tenere semplicemente a bada gli hacker. È una misura per modificare il sistema anti-cheat all'interno del gioco. Gli hacker infatticercano di ...