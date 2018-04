MIR Music Inside Rimini | Morgan | Cecilia e Xantoné Blacq sul palco del Music Square

Apple Music MIRa al sorpasso in Usa : un nuovo top manager per sfidare Spotify : Che sia in atto una battaglia è evidente anche dal fatto che Spotify sta facendo le sue mosse per contrastare l'avanzata di Apple Music e mantenere la leadership dello streaming Musicale: tra queste ...

Distonia del musicista : nel MIRino le cellule iperattive del cervello : cellule iperattive e un fattore di crescita fuori controllo: ecco le nuove piste d’indagine per far luce sulla ‘Distonia del musicista’. Le ricerche storiche di medici e musicisti hanno diagnosticato in tempi recenti che il grande compositore di musica romantica Robert Schumann fosse affetto da una Distonia muscolare che gli aveva colpito il dito medio della mano destra. Oggi la Distonia del musicista è una patologia nota, come ...

Ballando con le stelle 2018/ Nathalie Guetta : “Forse ci vorrebbe un MIRacolo!” e sulla musica del fratello… : Ballando con le stelle 2018, Nathalie Guetta si è confidata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni raccontando di essere negata per la danza ma di avere accettato per vincere una sfida...(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:15:00 GMT)

“Francigena Musica : in viaggio con Mozart” : la personale di Lidia Bachis MIRabilia : ROMA – Presso la pinacoteca di San Francesco (piazza Santa Maria), una delle tre sedi del Museo della Città – Civico e Diocesano di Acquapendente,... L'articolo “Francigena Musica: in viaggio con Mozart”: la personale di Lidia Bachis Mirabilia proviene da Roma Daily News.