Milano | una città che invecchia | età media 45 anni | giovani al Ticinese

Milano - spara a due 28enni dopo una lite : fermato 63enne : Un uomo di 63 anni, pluripregiudicato, si è presentato in un appartamento in zona Gorla a Milano e, al culmine di un'animata discussione con i due inquilini, romeni, entrambi 28enni, avrebbe esploso ...

Milano Design Week - una mostra sui 40 anni delle maglie da calcio Nike : La mostra sarà solo una delle attrazioni dell'evento “Brothers of the world” organizzato da Nike per la Milano Design Week 2018 L'articolo Milano Design Week, una mostra sui 40 anni delle maglie da calcio Nike è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mini - Alla Triennale di Milano una mostra sulla storia del marchio : La Mini si mette in mostra: Alla Triennale di Milano va in scena Dont Need A title. Mini, inspired by origins. Si tratta di unesposizione ideata per celebrare la storia del marchio britannico e aperta gratuitamente al pubblico fino al 27 maggio. Omaggio al Dna Mini. Il percorso della mostra, articolato in quattro differenti stanze e altrettanti temi, ha lintento di sottolineare i valori caratteristici del Dna Mini, dAlla ...

Milano - una donna muore dopo la liposuzione : si indaga sul medico che l'ha operata : È morta mercoledì in un hospice di Orzinuovi , Brescia,, la donna che si era sottoposta a un intervento di liposuzione il 5 luglio 2017. La donna, Ana Maria Cracium , aveva 36 anni ed era di origini ...

Donna muore dopo una liposuzione del 2017. Indagato medico a Milano : Donna muore dopo una liposuzione del 2017. Indagato medico a Milano La 36enne si era sottoposta all'operazione in una clinica milanese nel luglio del 2017. Poi il decesso, avvenuto l'11 aprile, a Brescia, dopo un malore. La sua agonia era durata mesi. Indagato per omicidio colposo il dottore che l'aveva ...

Donna di 36 anni muore dopo intervento di liposuzione in una clinica di Milano. Aperta un'inchiesta : MILANO - Morta dopo una operazione fatta per piacersi di più e vivere meglio. E' la drammatica fine fatta da una Donna, deceduta dopo un intervento chirurgico di liposuzione, ossia di...

Donna muore dopo intervento di liposuzione in una clinica di Milano : Milano - Morta dopo una operazione fatta per piacersi di più e vivere meglio. E' la drammatica fine fatta da una Donna, deceduta dopo un intervento chirurgico di liposuzione, ossia di...

Scomparsa Maria Pisoni - Oltre il Colle/ Avvistata in una metro a Milano? Famiglia in attesa (Pomeriggio 5) : Scomparsa Maria Pisoni, Oltre il Colle: prosegue il giallo della 70enne, dopo gli appelli della Famiglia a Pomeriggio 5. Avvistata da una donna in una metro a Milano?(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:23:00 GMT)

Milano - donna muore dopo una liposuzione. Indaga la Procura - : L'operazione si è svolta in una clinica della città. Poi il decesso, avvenuto l'11 aprile, a Brescia, per via di complicanze legate all'intervento. In corso accertamenti investigativi

Donna muore dopo una liposuzione. Indaga la Procura di Milano : Donna muore dopo una liposuzione. Indaga la Procura di Milano L'operazione si è svolta in una clinica milanese. Poi il decesso, avvenuto l'11 aprile, a Brescia, per via di complicanze legate all'intervento. In corso accertamenti investigativi Parole chiave: ...

Milano - donna muore dopo una liposuzione : la Procura apre un’inchiesta : Una donna è morta mercoledì sera a Brescia dopo un intervento chirurgico di liposuzione: un’operazione di asportazione di parte del tessuto adiposo effettuata in una clinica di Milano. Il decesso, secondo quanto riferito all’Ansa, è stato causato da complicanze legate all’operazione. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Sull’accaduto sta indagando la Procura del capoluogo lombardo. L'articolo Milano, donna ...

Donna muore dopo una liposuzione in una clinica di Milano : Una Donna è morta dopo un intervento chirurgico di liposuzione, ossia di asportazione di parte del tessuto adiposo, effettuato in una clinica a Milano.Il decesso, da quanto si è saputo, è avvenuto ieri a Brescia e sarebbe stato causato da complicanze legate all'operazione. Del caso si sta occupando la Procura di Milano e al momento non si conoscono dettagli ulteriori, anche perché gli accertamenti investigativi sono ...

Milano - Palazzo Citterio riapre dopo 40 anni : “Il restauro di una meraviglia” : dopo tre anni di lavori e quaranta di attesa, si è concluso il restauro di Palazzo Citterio a Milano. Per ammirare gli spazi dello storico Palazzo allestiti dalla Pinacoteca di Brera bisognerà aspettare il 2019, intanto dal 18 al 20 aprile per il Salone del Mobile 2018 ci saranno delle speciali visite guidate.Continua a leggere

Più Stem per tutte - a Milano una maratona contro il gender gap : L'Iniziativa che promuove le discipline scientifiche per futuro dei giovani. Il 54% degli universitari è donna, ma solo il 33% segue dei corsi scientifici