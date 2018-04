Milano suona la nona | ' C' è fiducia'

Sampdoria a Milano a testa alta : Giampaolo suona la carica e svela condizioni della squadra : Archiviata la vittoria contro il Verona, la Sampdoria in questa 25^ giornata di Serie A sarà impegnata a San Siro con il Milan: uno scontro diretto per l’Europa che Marco Giampaolo vuole giocarsi a viso aperto: “La squadra è serena, consapevole, non sarà sola perchè ho letto di un ottimo seguito da parte della nostra tifoseria: è una partita che devi giocare con il gusto di potertela giocare, senza tradire i tuoi principi, guardando in ...