Milano Sono in servizio le nuove Mobike

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani : 'Sono la nuova Jane con l'uccellino. Tornerei a Milano solo per...' : 'Sono una nuova Jane'. Francesca Cipriani non vuole più andare via dall' Isola dei Famosi perché si sente molto arricchita da questa esperienza. La Cipriani dopo una battuta di Jonathan dice che ...

Sei persone - tra cui quattro primari di ospedali - sono stati arrestati a Milano per un’inchiesta sulla corruzione nella sanità : Sei persone, tra cui quattro primari, un dirigente e l’imprenditore accusato di averli corrotti, sono stati arrestati a Milano nel corso di un’inchiesta sulla corruzione nella sanità. Cinque di loro sono attualmente agli arresti domiciliari. sono due primari e il The post Sei persone, tra cui quattro primari di ospedali, sono stati arrestati a Milano per un’inchiesta sulla corruzione nella sanità appeared first on Il Post.

Oimpiadi 2026 - Malagò : “Milano e Torino possono anche candidarsi separatamente. Aspettiamo un governo” : C’è grande attesa, anche in chiave sportiva, sulla formazione del prossimo governo italiano. A dirlo è Giovanni Malagò in conferenza stampa, ammettendo di non poter prendere decisioni senza una conferma a livello politico in chiave Olimpiadi Invernali del 2026: “Non sono così irresponsabile da prendere una decisione senza l’avallo di un governo con pieni poteri”. “I segnali sono quelli che si cercherà di tutto per ...

Olimpiadi Invernali 2026 : le città candidate. L’Italia con Milano - Torino e Cortina! Sette Nazioni si sono fatte avanti : Il CIO ha comunicato che Sette Nazioni hanno manifestato il proprio interesse a ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. L’Italia si è fatta avanti con Cortina d’Ampezzo, Milano e Torino: si tratta solo di una dichiarazione di intenti e non di una candidatura finale, sarà poi il Coni a decidere ufficialmente quale città candidare definitivamente. Le avversarie dell’Italia sono quelle trapelate nelle ultime settimane: Graz ...

Milano - esplode parte di una palazzina : estratte vive le 9 persone coinvolte - due sono gravi | Le foto : Si ipotizza che a causare l'incidente sia stato un cedimento in seguito a un'esplosione, legata forse a una fuga di gas. Aperta un'inchiesta per crollo colposo, grave un bimbo e un 45enne.

È crollata una casa di due piani a Rescaldina - a nord ovest di Milano : diverse persone sono state estratte vive dalle macerie : Sabato mattina è crollata una casa di due piani a Rescaldina, comune a nord ovest di Milano: secondo Repubblica, tre persone sono state estratte vive dalle macerie, e altre due sarebbero ancora intrappolate. Sul posto ci sono i soccorsi, e non si The post È crollata una casa di due piani a Rescaldina, a nord ovest di Milano: diverse persone sono state estratte vive dalle macerie appeared first on Il Post.

Dalla Nigeria a Milano col suo bambino : "Su quel barcone ho visto la morte - oggi sono felice e sogno un futuro" : E' la storia di Olivia, una ragazza Nigeriana arrivata a Milano con il suo bambino e che oggi qui sogna un futuro. E' ospite della struttura di accoglienza Faro in città da ottobre 2017 insieme al suo piccolino Abordance. I due sono...

"Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano l'8 marzo". Lo rivela l'Agi : Lo scorso 8 marzo Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano. L'incontro - più volte smentito - è stato rivelato all'agenzia di stampa Agi da fonti qualificate.A Milano non si sarebbe parlato di Cambridge Analytica, la controversa società di gestione dei dati social a fini elettorali di cui Bannon è stato uno dei fondatori e il vice presidente fin quando è entrato nello staff di Donald Trump per ...

Sono stati sentiti due forti boati tra Milano e Bergamo : Questa mattina intorno alle 11.15 Sono stati sentiti due forti boati – simili a delle esplosioni – nell’area tra Milano e Bergamo: non ci Sono ancora spiegazioni ufficiali, ma l’ipotesi principale è che siano stati causati da due caccia dell’esercito. Il The post Sono stati sentiti due forti boati tra Milano e Bergamo appeared first on Il Post.

PM Milano APRE FASCICOLO PER VENDITA MILAN/ Berlusconi-Li nel mirino : cosa sono gli “sos” bancari : Pm MILANO APRE FASCICOLO per VENDITA MILAN: Berlusconi-Li nel mirino, tre operazioni sospette, ma nessun indagato. Intanto fallisce la società di Li: club rossonero in VENDITA?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:37:00 GMT)

Il 97% dei napoletani sono scaramantici - al secondo posto Milano : Il 97% dei napoletani sono scaramantici. A posizionarsi al secondo posto in Italia è Milano con il 92% di persone che preferiscono non sfidare la sorte. A metterlo in evidenza è un sondaggio realizzato dalla Sport Trading Academy. «Non è vero ma ci credo»: il 97% dei napoletani è scaramantico. E proprio a Napoli, tra i più superstiziosi d’Italia, la Sport Trading Academy (www.sporttradingacademy.com) lancia dal 20 al 21 aprile un corso ...

Clementino - a Milano la confessione shock : 'Sono stato schiavo della cocaina - ma sono guarito' : ... manifestazione dedicata al mondo del Web in corso in questi giorni alla Fabbrica del Vapore di Milano. Alla domanda del collega Ensi "C'è stato un momento della vostra carriera così basso in cui ...

DIRETTA Milano SANREMO 2018 - HA VINTO VINCENZO NIBALI/ 'Non so nemmeno io cosa ho fatto : sono nella storia' : DIRETTA MILANO SANREMO 2018: info tv e streaming video, percorso e vincitore. Kwiatkowski si confermerà ancora al traguardo?.

