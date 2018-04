Milano Design Week 2018 - Lauto protagonista del Fuorisalone

L’Inter protagonista alla Milano Design Week : ecco il concept “Innovative Passion” : Il club nerazzurro, grazie al supporto di Suning, sarà presente all'evento che porta in città migliaia di persone L'articolo L’Inter protagonista alla Milano Design Week: ecco il concept “Innovative Passion” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Design : al Fuori Salone Milano uno yacht in Triennale : L'imponente installazione - La Dolce Vita 3.0, yachting in Milan - nasce con l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai temi del Design nautico, su cui l'Italia è all'avanguardia nel mondo. L'...

Fuorisalone : 6 cose da vedere della Design Week di Milano : Milano si prepara ad affrontare la settimana più vivace, artistica, caotica e variopinta dell’anno. Dal 17 al 22 aprile si celebra infatti l’edizione 2018 della Design Week, con il meglio dell’arredamento internazionale esposto alla Fiera di Rho per il Salone del Mobile e la città invasa dagli eventi del Fuorisalone. Presentazioni dei nuovi prodotti, cocktail party, opere di creatività e installazioni varie ed eventuali: sono ...

6 cose da vedere nei 6 giorni della Design Week di Milano : Milano si prepara ad affrontare la settimana più vivace, artistica, caotica e variopinta dell’anno. Dal 17 al 22 aprile si celebra infatti l’edizione 2018 della Design Week, con il meglio dell’arredamento internazionale esposto alla Fiera di Rho per il Salone del Mobile e la città invasa dagli eventi del Fuorisalone. Presentazioni dei nuovi prodotti, cocktail party, opere di creatività e installazioni varie ed eventuali: sono ...

Fuorisalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : Roberto Cavalli Home Linen by Mirabello Carrara Mirabello Carrara presenta le nuove proposte Roberto Cavalli Home Linen in una capsule collection che vede protagonista un intrigante mondo tropicale ...

12 esposizioni da non perdere alla Design Week di Milano : Negozi, boutique e showroom vestiti a festa, orde di visitatori anche nel più microscopico dei vicoli, stanze degli hotel dai prezzi inavvicinabili e un’eco di “esperienziale, avanguardistico, sensoriale” che si diffonde a spron battuto nell’aria. L’atmosfera a Milano inizia a scaldarsi in attesa della nuova edizione della Design Week, che anche quest’anno – in concomitanza con il Salone del Mobile alla Fiera di Rho ...

Salone del Mobile Milano - martedì 17 aprile parte lo spettacolo del design : Oggetti e progetti; provocazioni , divertenti, e affari , consistenti, . É stato un weekend di preparazione per Milano, tra operai alle prese con strani allestimenti nelle piazze e degli showroom; e ...

Inserto economia : Milano capitale del design : Domani all'interno della Gazzetta il consueto Inserto economia del lunedì si 8 pagine. Il primo piano della settimana è dedicato al Salone del Mobile di Milano che si apre martedì. Ci occupiamo anche di e-commerce, di Pir e mercati. Nell'editoriale ...

Design : Comune Milano adotta le installazioni del Fuorisalone : Milano, 14 apr. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha pubblicato sul proprio portale l’avviso pubblico per l’istituzione del primo registro degli 'Spazi diffusi del Design' e dell’elenco degli operatori privati disposti a donare oggetti e arredi di Design destinati ad essere collocati in maniera perm

Milano #design Il posto giusto dove stare oggi : Milano è sempre più the place to be: lo vediamo in questi giorni, con l'inaugurazione del MiArt, la fiera d'arte contemporanea che, insieme a Torino e Bologna, rappresenta il meglio della creatività ...

Milano Design Week - una mostra sui 40 anni delle maglie da calcio Nike : La mostra sarà solo una delle attrazioni dell'evento “Brothers of the world” organizzato da Nike per la Milano Design Week 2018 L'articolo Milano Design Week, una mostra sui 40 anni delle maglie da calcio Nike è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano Design Week 2018 : al Nyx Milan l'evento 'Relax and recharge your batteries' : La ricarica sarà completa con le sessioni di yoga , una di yoga dinamico e una di hatha yoga e con la lezione di FitSurf, una nuova disciplina alla portata di tutti che arriva dal mondo del surf in ...

15 ristoranti di design di Milano dove essere durante il Salone del Mobile : La capitale del design è (ora più che mai) anche la capitale del wine & food. Sarà che i due mondi sono meno autoreferenziali della moda, sarà che Expo 2015 è stato determinante in questo senso, sarà che quanti gravitano sotto la Madonnina sono notoriamente sensibili al mangiare fuori, sta di fatto che nella Milano dell’ultimo periodo non passa settimana senza l’apertura di uno o due locali, grandi e piccoli che siano. E il design sta ...

Milano. Design più Sensibile dal 17 al 22 aprile : L’Associaizone “IACC Italia” Associazione Italiana Consulenti Progettisti del Colore, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, in occasione del