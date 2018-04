Milano | arriva “THAT’S MOBILITY” | un nuovo evento B2B dedicato alla mobilità elettrica

Milano : bike sharing - arrivano le nuove bici Mobike : Milano, 14 apr. (AdnKronos) - Nuovi modelli di biciclette per il bike sharing di Milano. Mobike, che gestisce una delle flotte delle biciclette in condivisione senza stallo fisso, mette su strada una smart-bike Lite 3.0 con il cambio a 3 marce. Inoltre, si spiega dal Comune di Milano, nasce una e-bi

Milano : arriva il ContaCase - counter digitale per alloggi popolari sfitti : Milano, 12 apr. (AdnKronos) - Si chiama ContaCase, è il counter digitale che monitora l’avanzamento del Piano di riqualificazione degli alloggi popolari sfitti, da oggi on line sul sito del Comune (www.comune.Milano.it/ContaCase), richiamato con una ‘mattonella’ direttamente in homepage. “Entra nel

Alla ricerca di Harry Potter - la magia arriva a Milano : Esiste una sala all’intero del castello di Howgarts che si chiama «stanza delle necessità». Se hai bisogno di qualcosa, qui lo trovi e la stanza stessa è un rifugio al momento del bisogno, invisibile però agli altri. È la più bella di tutte a pensarci e l’unica che davvero non si trova nella realtà. Il resto del mondo di Harry Potter invece si visita veramente. Il luogo più vicino, nel tempo e nello spazio, è per noi Milano. La mostra Harry ...

Lotto : Cade il 65 su Torino arriva il 60 su Milano : Nella quarta estrazione del Lotto di Aprile, Cade il 65 su Torino dopo 132 turni di assenze, il 60 su Milano diventa centenario, restano sempre 4 i centenari in corsa. Lotto, il 65 su Torino perde la vetta della classifica dei centenari del Lotto, e torna nel concorso del 10 aprile 2018, dopo 132 estrazioni a vuoto. In testa ai […] L'articolo Lotto: Cade il 65 su Torino arriva il 60 su Milano proviene da GiGi Lotto.

Alla Rinascente di Roma e Milano arriva il 'Marni market' : Un pop-up store temporaneo per scoprire il mondo artigianale del marchio anche attraverso capsule collection in edizione limitata e ispirate Alla natura o all'universo multiculturale ed ethical ...

A Milano i servizi di assistenza personalizzati arrivano sullo smartphone : ... così come tutte le Società di Reale Group, è da sempre attenta ad intercettare prontamente le evoluzioni, tecnologiche e di contenuto, che in modo sempre più sistematico caratterizzano il mondo del ...

Milano - dalla Prefettura al centro congressi : arrivano le vendite salva conti per 90 milioni di euro : «Verificare le condizioni per l'assegnazione in affitto di superfici ed aree interne o prossime degli istituti scolastici superiori per installazione di tabelloni pubblicitari, in modo da ricavare ...

Milano : arriva 'l'Uber' dei cinesi - centinaia di tassisti abusivi : Sarebbero già oltre 400. Autisti senza licenza, fuori da stazioni e aeroporti a bordo di auto di lusso, pronti a prelevare turisti e uomini d'affari in arrivo dalla Cina. tassisti e Ncc sul piede di ...

Milano : arriva 'l'Uber' dei cinesi - centinaia di tassisiti abusivi : Sarebbero già oltre 400. Autisti senza licenza, fuori da stazioni e aeroporti a bordo di auto di lusso, pronti a prelevare turisti e uomini d'affari in arrivo dalla Cina. Tassisti e Ncc sul piede di ...

A Milano prove generali per una città senza contanti : arriva la moneta digitale : Rendere Milano una città cashless, in cui abitanti e turisti possano pagare senza contanti, può diventare un sogno possibile. A questo obiettivo hanno lavorato giorno e notte per 26 ore no-stop i 70 partecipanti dell’hackathon “Cashless Milano Hack”. L’evento rientrava nell’ambito della Milano Digital Week svoltasi al Base di Milano e giunta oggi al termine. A vincere il premio di 8mila euro il progetto realizzato dal gruppo Coin Busters. Tre ...

Milano - canestri - corde e fantasia : in via Bramante la colazione arriva «al volo» : La finestra al terzo piano di via Bramante si apre alle 7.30. Scende un cestino vuoto, appeso a un nastro da pacco. arrivato a un metro da terra si appesantisce di brioche. Poi la risalita verso la ...

BikeUP : il festival europeo dedicato alle e-bike raddoppia - dopo Lecco arriva anche a Milano : La voglia di e-bike è inarrestabile, con numeri in costante crescita su scala internazionale, e BikeUP, il primo festival europeo interamente dedicato alle biciclette elettriche, raddoppia, affiancando alla tradizionale tappa primaverile di Lecco (23-25 maggio), un appuntamento autunnale a Milano (22-23 settembre), in piazza Castello. La nuova data, che farà diventare il mondo delle e-bike protagonista del cuore della città meneghina, è nata ...

Milano-Sanremo 2018 - lo Squalo arriva da solo! Trionfo epico per Vincenzo Nibali - sempre più nel mito! : Due volte il Giro d’Italia, un Tour de France, una Vuelta di Spagna, due Giri di Lombardia: arriva un’altra perla per uno dei corridori italiani più forti della storia di questo sport. Vincenzo Nibali con un’azione da fenomeno va a prendersi la Milano-Sanremo 2018: scatto impressionante sul Poggio, cavalcata solitaria verso l’arrivo di Via Roma. Da 12 anni, dalla vittoria di Pozzato, l’Italia non riusciva ad imporsi ...

Milano : arriva 'Animals' e il nuovo zoo è tutto in peluche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...