Milan | tifosi del Napoli contro Donnarumma

Milan-Napoli - Donnarumma fa infuriare i tifosi azzurri : il VIDEO che ha creato il caos : Milan-Napoli, i rossoneri hanno fermato gli azzurri, nel finale intervento strepitoso di Donnarumma sull’attaccante Milik. Nel frattempo il portiere del Milan ha creato il caos per un VIDEO postato sui social girato in compagnia del cognato e rivolto allo zio. “Scusami, non l’ho fatto apposta: volevo togliere la mano – spiega in dialetto – Ma non ci sono riuscito…”, Donnarumma poi se la ride e si ...

Violenza ultras a Milano : tre tifosi del Napoli aggrediscono uno steward - arrestati : L’episodio poco prima della gara dei partenopei col Milan. I tre ventenni hanno aggredito uno degli addetti alla sicurezza con schiaffi, pugni e l’asta di una bandiera

Hamsik : 'Tifosi del Napoli a Milano arma in più' : Marek Hamsik , centrocampista del Napoli, parla così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Milan: 'E' sempre bello giocare a San Siro in questo stadio spettacolare, come capita sempre ci sono tanti tifosi nostri che ci daranno una mano'.

Milan - l'ad Marco Fassone ai tifosi rossoneri : 'In estate due o tre acquisti importanti' : Marco Fassone , amministratore delegato del Milan , parla alla Gazzetta dello Sport a un anno dal closing che ha portato Yonghong Li alla guida della società rossonera. Lo fa dicendo che 'A livello gestionale pensavo avrei avuto qualche difficoltà in più, visto che era un primo ...

Milan - con la nuova proprietà sempre più tifosi a San Siro : Domani la nuova proprietà compie un anno alla guida del club rossonero. Tra i dati positivi, il ritorno dei tifosi a San Siro, per un incasso di oltre 36 milioni di euro. L'articolo Milan, con la nuova proprietà sempre più tifosi a San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L’Olimpia Milano fa scegliere la maglia 2018/19 ai tifosi : Saranno i tifosi a scegliere il modello della divisa dell'Olimpia Milano per la stagione 2018/2019. L'articolo L’Olimpia Milano fa scegliere la maglia 2018/19 ai tifosi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - slitta l’aumento di capitale : i tifosi adesso sono furiosi : Il Milan si prepara per il derby di campionato contro l’Inter, partita fondamentale per rientrare definitivamente in corsa per la qualificazione in Champions League. Ma a tenere banco è anche il futuro del club, nelle ultime ore non sono arrivate buone notizie, l’aumento di capitale da dieci milioni di euro continua a non arrivare. Nonostante la dead line per l’arrivo dei soldi fosse fissata oggi alle 17, il presidente del Milan avrà ...

Juventus-Milan - Bonucci festeggia e i suoi ex tifosi lo fischiano : meglio un’esultanza ingrata che il finto rispetto : Lo stacco imperioso in mezzo all’area, il colpo di testa vincente, il dito portato davanti alla faccia e l’esultanza sotto la curva. Al minuto 28 di Juventus-Milan è andato in scena uno spettacolo che all’Allianz Stadium hanno visto tante volte nel corso degli ultimi anni: Leonardo Bonucci che festeggia un gol, alla sua maniera. Solo che stavolta a doversi “sciacquare la bocca” erano proprio i tifosi juventini. E già bordate di insulti e fischi ...

Juventus-Milan - sprangata contro pulmino rossonero : arrestati due tifosi bianconeri : Juventus-Milan, sprangata contro pulmino rossonero prima del match. Si è conclusa la 30^ giornata del campionato di Serie A, successo dei bianconeri per 3-1 grazie alle reti di Dybala, Cuadrado e Khedira, per Gattuso non basta l’ex Bonucci. Prima del match brutto episodio, pulmino dei rossoneri distrutto, rotto un finestrino, adesso le prime indiscrezioni. Aggressione da parte di quattro ultrà a volto coperto e con sciarpe bianconere, ...

Juve-Milan - pulmino dello staff rossonero preso a sprangate : nessun ferito. Arrestati due tifosi : La partita tra la Juventus e il Milan si è aperta con un pomeriggio di paura. Il pullmino che trasportava lo staff rossonero all'Allianz Stadium è stato preso a sprangate a un semaforo di corso Scirea ...

Juve-Milan - Bonucci segna ed esulta in faccia ai suoi ex tifosi : Insulti e pioggia di fischi per il capitano del Milan: dopo il gol dell'1-1 esultanza con il classico gesto e scivolata

Milan : c’è l’ipotesi che nessuno si aspettava per il futuro - i tifosi sognano Video : Il Milan sta vivendo un bel periodo sul campo, con la squadra di Gattuso che è rientrata in pieno nella rincorsa ad un posto in Champions, ma la situazione societaria preoccupa i tifosi rossoneri. Negli ultimi giorni infatti il presidente Yonghong Li ha subito un duro colpo per le proprie finanze, infatti una delle sue societa' in Cina è stata dichiarata fallita dal Tribunale. Le difficolta' finanziare di Yonghong Li Il Consiglio di ...

Calciomercato Milan - l’agente di Cutrone spaventa i tifosi rossoneri : Calciomercato Milan – Stagione strepitosa fino la momento per l’attaccante Patrick Cutrone, il giovane calciatore sta trascinando la squadra di Gattuso verso l’obiettivo Champions League. Cutrone è finito nel mirino dei più importanti club, la conferma arriva direttamente dall’agente del calciatore: “quando un 20enne ha questi numeri, è normale che sia sotto la lente d’ingrandimento di molte società”, ha ...

Inter - lettera al Milan : “Vorremmo rimborsare i nostri tifosi” : Inter, lettera al Milan: “Vorremmo rimborsare i nostri tifosi” Il club nerazzurro: “Non possiamo dare buoni per le partite dei rossoneri…” Continua a leggere