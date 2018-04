Milan | Donnarumma chiarisce il video privato con lo zio | Uno sfottò in famiglia

Milan-Napoli - Donnarumma fa infuriare i tifosi azzurri : il VIDEO che ha creato il caos : Milan-Napoli, i rossoneri hanno fermato gli azzurri, nel finale intervento strepitoso di Donnarumma sull’attaccante Milik. Nel frattempo il portiere del Milan ha creato il caos per un VIDEO postato sui social girato in compagnia del cognato e rivolto allo zio. “Scusami, non l’ho fatto apposta: volevo togliere la mano – spiega in dialetto – Ma non ci sono riuscito…”, Donnarumma poi se la ride e si ...

VIDEO Donnarumma - che parata su Milik! Il miracolo del portiere in Milan-Napoli 0-0 : Gigi Donnarumma ha compiuto un vero e proprio miracolo durante Milan-Napoli, match valido per la 32^ giornata della Serie A. Il portiere dei rossoneri ha infatti salvato lo 0-0 al 91′ quando si è inventato una parata fantascientifica su Milik: l’attaccante dei partenopei riceve palla al limite dell’area piccola e tira a botta sicura ma l’estremo difensore ha i riflessi potentissimi e mantiene inviolata la propria rete. Di ...

Tra Milan e Napoli 0-0 che non serve a nessuno Donnarumma super : Il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0-0 a San Siro con Donnarumma che ha salvato il risultato nel recupero con una strepitosa parata. La Juve contro la Samp ha l'occasione di andare a +6 sui partenopei. Spettacolo tra Sassuolo e Benevento 2-2, il Bologna batte 2-0 il Verona

Milan - Gattuso : 'Donnarumma può diventare il miglior portiere al mondo' - : Reina? Ho visto bene Donnarumma, se arriverà lo accoglieremo a braccia aperte, Gigio può diventare il portiere più forte al mondo, ma deve interpretare il ruolo in maniera moderna, ha tutte le ...

Milan - Donnarumma : 'E io che simpatizzo per il Napoli...' : Donnarumma parla ai microfoni di Sky Sport, lodando l'intervento fatto proprio allo scadere: ' È stata una delle parate più belle che ho fatto in questi pochi anni di carriera. Da lì, un pochino ...

Milan - Donnarumma : 'La parata più importante. Il futuro? Sono tranquillo' : È una delle parate più belle della tua carriera? Ce la racconti? Si, sicuramente una delle più belle che ho fatto in questi pochi anni di carriera. Da lì, un pochino bisogna anticipare, perché Milik ...

