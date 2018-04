Migranti | nave della ong Proactiva Open Arms dissequestrata

Migranti - dissequestrata dal giudice la nave Open Arms - era a Pozzallo da un mese : Il Gip di Ragusa , Giovanni Giampiccolo, rigettando la richiesta della locale Procura, ha disposto il dissequestro della nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms , che è ormeggiata al porto di ...

Migranti - il Gip di Ragusa dissequestra la nave della ong spagnola Open arms : Il Gip di Ragusa, Giovanni Giampiccolo, rigettando la richiesta della locale Procura, ha disposto il dissequestro della nave della Ong spagnola Proactiva Open arms, che è ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 218 Migranti. L’imbarcazione era stata sequestrata su disposizione della Procura distrettuale di Catania. Il Gip etneo, il 27 marzo, ha convalidato il provvedimento escludendo però il reato di ...

Migranti : sbarcata ad Augusta nave con 483 persone : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - E' arrivata al porto di Augusta (Siracusa) la nave spagnola Santa Maria con a bordo 483 Migranti, tra cui donne e bambini. I Migranti sono stati soccorsi in tre distinte operazioni. Il mare mosso ha rallentato il viaggio verso il porto di Augusta.

Nave Aquarius sbarca 292 Migranti a Messina : polemiche coi libici : Sono arrivati oggi pomeriggio nel porto di Messina i 292 migranti, di una ventina di nazionalità diverse, salvati in tre operazioni dalla Nave dell'Ong Aquarius noleggiata da Sos Mediterranee e gesti ...

Impedito il soccorso a una nave di Medici senza frontiere. Decine di Migranti riportati in Libia : La nave di Medici senza frontiere allontanata da un area del Mediterraneo dove c'era un'imbarcazione in difficoltà e Decine di migranti riportati in Libia. La denuncia arriva da Msf che racconta come, ieri, alle 10.32, il Centro di Coordinamento del soccorso Marittimo (MRCC) di Roma abbia allertato la nave Aquarius, gestita in collaborazione da Medici senza Frontiere (MSF) e SOS Mediterranee, e la Guardia costiera libica, di un gommone in ...

Migranti - dopo la Open Arms anche la nave Aquarius costretta ad affrontare il “coordinamento” libico : E’ ormai divenuta una prassi l’affidamento del coordinamento dei salvataggi dei Migranti alla Guardia costiera libica nel Mediterraneo centrale da parte delle autorità italiane. dopo il caso Open Arms – nave di una Ong spagnola che il 15 marzo è stata affrontata, anche con le armi, dai libici, finita sotto sequestro a Pozzallo – ieri la Aquarius di Sos Mediterranèe si è trovata ad affrontare le motovedette di Tripoli. Sabato 31 marzo, poco dopo ...

Libia - 122 Migranti soccorsi da nave Ong : a bordo 30 minori : La nave Aquarius di Sos Mediterranee ha soccorso, nella notte, 122 persone su un gommone carico a 23 miglia dalle coste libiche. A bordo c'erano 30 minori non accompagnati e 15 donne. I migranti sono ...

Migranti : la nave di Proactiva Open Arms resta sequestrata : L'imbarcazione è ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo, dopo il salvataggio di oltre 200 Migranti. Il gip di Catania ha però rigettato il reato più grave quello di associazione a delinquere -

Migranti - resta sequestro della nave Proactiva - ma giudice dà torto a pm Zuccaro : Il gip Nunzio Sarpietro ha confermato il sequestro della nave dell'ong, ormeggiata dal 18 marzo a Pozzallo. Ma cade l'ipotesi di reato dell'associazione a delinquere: la competenza non è più della procura di Catania, ma passa a Ragusa.Continua a leggere

