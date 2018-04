Migranti | la nave Open Arms ora è libera ma quel sequestro resta una crudele scorciatoia

PROACTIVA OPEN ARMS - NAVE DISSEQUESTRATA/ Ultime notizie - ong Spagna : “gip ok ma battaglia Migranti non vinta” : migranti , gip Ragusa dissequestra NAVE PROACTIVA OPEN ARMS : il fermo dell'imbarcazione della Ong spagnola era stato disposto dalla procura di Catania. Ultime notizie (Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:32:00 GMT)

Nave ong Proactiva dissequestrata. Gip : “Giusto non riportare Migranti in Libia” : Il Gip di Ragusa ha disposto il dissequestro della Nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, che è ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 218 migranti .Continua a leggere

Impedito il soccorso a una nave di Medici senza frontiere. Decine di Migranti riportati in Libia : La nave di Medici senza frontiere allontanata da un area del Mediterraneo dove c'era un'imbarcazione in difficoltà e Decine di migranti riportati in Libia. La denuncia arriva da Msf che racconta come, ieri, alle 10.32, il Centro di Coordinamento del soccorso Marittimo (MRCC) di Roma abbia allertato la nave Aquarius, gestita in collaborazione da Medici senza Frontiere (MSF) e SOS Mediterranee, e la Guardia costiera libica, di un gommone in ...