Migranti | in 49 sbarcati in Calabria Hanno viaggiato su un' imbarcazione di legno

Migranti : Lampedusa - notte nell’hotspot chiuso per i tunisini sbarcati ieri : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – Hanno trascorso la notte nell’hotspot chiuso da una settimana i 72 tunisini sbarcati ieri mattina sull’isola di Lampedusa . Il gruppo di maghrebini è arrivato su una propria imbarcazione. E’ stato il primo sbarco da quando è stata annunciata la chiusura dell’hotspot dell’isola, per eseguire la ristrutturazione della struttura, dopo gli incendi degli ultimi mesi. Nonostante la ...

Migranti - nei primi tre mesi gli arrivi diminuiscono del 75% : sbarcati in 6.161 : Continuano a diminuire gli sbarchi di Migranti sulle nostre coste: secondo i dati del Viminale, nei primi tre mesi del 2018 sono giunte via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 24.278. Ancora maggiore la flessione per i Migranti partiti dalla Libia: sono l'81% in meno, 4.399 contro 23.549 nel 2017. In quanto a nazionalità, i più numerosi sono eritrei (1.551) e tunisini (1.187).