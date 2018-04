Migliaia in corteo all' Aquila | no alla restituzione delle tasse Il sindaco | La

Usa - centinaia di Migliaia in corteo contro le armi mai così tanti dai tempi della guerra in Vietnam : L'intervista di @anna_lombardi Leggi la cronaca https://t.co/s1AWyvGfOW pic.twitter.com/RkwbdTDAIN - la Repubblica , @repubblica, 24 marzo 2018 Trey e Terry sono gemelli, hanno 20 anni e arrivano da ...

Corteo Foggia : Don Ciotti - siamo Migliaia : Noi lo chiediamo alla politica, alle istituzioni, ma dobbiamo chiederlo anche a noi come cittadini: abbiamo bisogno di cittadini responsabili - ha concluso - non di cittadini a intermittenza a ...

21 marzo - a Foggia in Migliaia al corteo di Libera contro le mafie : Oggi la 23esima 'Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie'. Foggia la piazza principale

Foggia - in Migliaia al corteo di Libera contro le mafie : In migliaia in piazza sotto la pioggia a Foggia per la 'Giornata della memoria', in ricordo delle vittime innocenti di mafia, promossa da Libera. Bambini, adulti, uomini, donne, rappresentanti delle...

Firenze - Migliaia di persone al corteo antirazzista. Nardella : “Ricorderemo Idy Diene con una cerimonia” : migliaia di persone hanno attraversato le strade di Firenze per ricordare Idy Diene, ambulante senegalese di 54 anni ucciso a colpi di pistola lo scorso 5 marzo da Roberto Pirrone, pensionato di 65 anni. “Basta razzismo” e “Idy è vivo” grida il corteo. “Non vogliamo vivere nella paura, perché vivere nella paura vuol dire anche perdere la libertà” afferma Diye Ndiaye assessore del comune di Scandicci. Presente ...

Senegalese ucciso a Firenze - in Migliaia al corteo antirazzista : In migliaia al corteo antirazzista organizzato a Firenze, dopo l'uccisione di un ambulante Senegalese Idy Diene ucciso con 5 colpi di pistola da Roberto Pirrone. Il corteo partito da...

Firenze - Migliaia in piazza per il senegalese ucciso : corteo fino al ponte del delitto : Firenze, migliaia in piazza per il senegalese ucciso: corteo fino al ponte del delitto I partecipanti si sono radunati in piazza Santa Maria Novella per raggiungere poi il ponte Amerigo Vespucci, luogo dell’omicidio. La manifestazione è stata promossa dalle associazioni dei senegalesi per dire no al razzismo Continua a leggere L'articolo Firenze, migliaia in piazza per il senegalese ucciso: corteo fino al ponte del delitto proviene da ...

Firenze - Migliaia in piazza per il senegalese ucciso : corteo fino al ponte del delitto : I partecipanti si sono radunati in piazza Santa Maria Novella per raggiungere poi il ponte Amerigo Vespucci, luogo dell'omicidio. La manifestazione è stata promossa dalle associazioni dei senegalesi per dire no al razzismo

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Firenze - Migliaia di senegalesi a corteo Ivy Diene (10 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: prove di alleanza politica per tutti i partiti. Firenze, migliaia di senegalesi a corto Ivy Diene, l'ambulante ucciso "per caso" (10 marzo 2018).(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:20:00 GMT)

Firenze - in Migliaia al corteo antirazzista per ricordare il senegalese ucciso : Numerose persone, nell'ordine delle migliaia, si sono concentrate in piazza Santa Maria Novella a Firenze per partecipare al corteo promosso dalle associazioni dei senegalesi a Firenze, per...

Firenze - in Migliaia al corteo in memoria di Idy Diene ucciso a freddo con un colpo di pistola : Oltre cinquemila persone si sono radunate in piazza Santa Maria Novella a Firenze per partecipare al corteo contro il razzismo organizzato in ricordo di Idy Diene, 54 anni, venditore ambulante senegalese ucciso a freddo da Roberto Pirrone il 5 marzo scorso sul ponte Amerigo Vespucci. Secondo quanto previsto il corteo dovrà raggiungere il ponte dell’omicidio. La manifestazione è stata organizzata dalla comunità senegalese toscana e vi ...

Firenze - in Migliaia al corteo antirazzista per ricordare il senegalese ucciso : Numerose persone, nell'ordine delle migliaia, si sono concentrate in piazza Santa Maria Novella a Firenze per partecipare al corteo promosso dalle associazioni dei senegalesi a Firenze, per ricordare ...

VIDEO - 8 marzo - Migliaia in corteo a Roma : 'Orgogliosamente donne'. Argento ai giornalisti : 'Andate via' : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... Un fiume di donne, accompagnate anche da molti uomini, hanno marciato nel pomeriggio di oggi, 8 marzo, in occasione della festa internazionale della ...